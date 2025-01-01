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Барабанщик UNLEASHED: «Вы всегда понимаете, что слушаете именно нашу песню»



ANDERS SCHULTZ в новом интервью обсудил будущую работу коллектива:



«Мы сочиняем с момента выхода последнего альбома. Это постоянный процесс. Я не помню, когда вышел [«No Sign Of Life»], но прошло уже пару лет, может быть, три. Но, да, как только мы что-то делаем, мы продолжаем сочинять. Так что работа всегда продолжается. Поэтому на новом альбоме есть вещи, которым уже как минимум три года или около того. И мы также отыграли много концертов и прочего, так что у нас нет определенного периода времени, в течение которого мы будем писать и делать что-то. Мы просто будем продолжать делать это до тех пор, пока "Все в порядке. Материал готов", и тогда мы начинаем собирать последние кусочки вместе, а затем записываем альбом. Иногда это занимает больше времени, потому что у вас есть другие дела. Иногда это происходит быстрее, независимо от того, что происходит. Так что мы привыкли к этому. И это хорошо. А потом, наверное, через пару лет, мы всегда говорим: "О, знаете что? Мы должны начать [записываться]". Потому что если ты не планируешь что-то, это никогда не произойдет. Поэтому вы просто продолжаете писать материал, а потом, типа, «Материал готов». А потом: «Хорошо, теперь нам нужно назначить дату и мы хотим сделать это». [Потом мы] общаемся с лейблами и так далее. И тогда они говорят: «Хорошо, мы хотим выпустить альбом к определенной дате». И тогда мы начинаем делать последние кусочки, [и тогда] все становится немного сложнее, потому что все время до этого было просто спокойным, мы писали, собирали материал, а потом, ближе к концу, это, типа, «Окей, теперь мы должны привести это дерьмо в порядок и убедиться, что все идеально собрано, затем назначить время работы в студии, а потом начать». Так мы всегда делали и делаем. Это удобно.



На самом деле мы пришли в студию некоторое время назад, чтобы начать [запись нового альбома], потому что, по-моему, вообще-то он должен был выйти раньше. Так что нас немного подтолкнули: «Ладно, он должен быть готов к определенной дате». Поэтому нам пришлось взяться за дело. Замечу, что на самом деле, дата немного сдвинулась. Так что это, типа, «О, черт». Нам не нужно было... Мы не торопились. Всегда полезно иметь положительный стресс. Хорошо, что у вас есть дата, и вы успеваете все сделать. Но у нас было бы больше времени, но это неважно. Так что на самом деле все уже давно готово. Просто дата выхода была перенесена на конец лета, а не на начало, я думаю. По каким-то причинам, я не знаю».



Отвечая на вопрос о том, входили ли UNLEASHED в процесс написания и записи песен в этот раз с желанием попробовать что-то новое или иное, чего он и его коллеги по группе не делали раньше, он сказал:



«Ну, дело в том, что с этой группой всегда что-то происходит. Однако вы всегда должны слышать, что это UNLEASHED. Если вы ставите пластинку, должно быть очевидно, что это запись UNLEASHED, так что вы не можете слишком сильно отклоняться и сходить с ума от странного дерьма, чего мы [в любом случае] не делаем. Но это все равно должен быть прогресс. Так что все в том же духе, но, конечно, вы пытаетесь немного прогрессировать. Но при этом, конечно, нет серьезных [стилистических] поворотов. Эта группа с самого начала была такой, какая она есть. Так что мы не собираемся уходить в рок-н-ролл или что-то в этом роде. Но мы стараемся прогрессировать в рамках того, каковы мы есть и что мы делаем. Это сильная пластинка. На ней есть хорошие песни. Но, наверное, он очень похож на предыдущий. Впрочем, и предыдущий тоже похож на предыдущий, но вы просто немного отклоняетесь в сторону и прогрессируете. Так что мы стараемся действовать именно так.



Мы говорили об этом с самого первого дня, когда основали эту группу. Типа, «Это будет дэт металл». Потому что было много групп, которые после нескольких альбомов начинали отклоняться куда-то в сторону, добавлять кучу... [это] не обязательно плохо, потому что если ты хочешь делать именно это, то ты хочешь делать именно это. Но мы всегда говорили, что это должно быть UNLEASHED. А если ты хочешь делать что-то другое, то ты должен быть в другой группе. Между первым [альбомом] и последним есть большая разница, но вы все равно можете сказать, что это UNLEASHED. В этом и есть смысл — прогресс налицо. Просто вы добиваетесь прогресса в том, что вы делаете. И это всегда было важно для нас. И мы говорили это с момента основания группы: «Это то, что должно быть». Конечно, мы не думали, что сделаем это 36 лет спустя, но никогда не было такого, чтобы мы говорили: "Черт, знаете что? Я хочу добавить сюда немного джаза. Я хочу добавить сюда рок-н-ролл". Это, типа, должен быть дэт-металл, это должен быть UNLEASHED!»







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