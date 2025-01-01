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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 136
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 136
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 64
*Новое видео PARADISE LOST 53
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Triumph

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10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

9 июн 2025 : 		 Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?

2 июн 2025 : 		 GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»

19 май 2025 : 		 NANCY WILSON исполняет TRIUMPH

20 апр 2025 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»

19 апр 2025 : 		 DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH

31 мар 2025 : 		 TRIUMPH думают о 3D-голограмме

26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»

2 апр 2024 : 		 Попадет ли TRIUMPH в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси

26 фев 2024 : 		 Вокалист TRIUMPH прошел лечение

12 янв 2024 : 		 Сборник гитариста TRIUMPH выйдет с нереализованными треками

7 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о сравнении с RUSH

4 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о раке

26 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о партнёрах по TRIUMPH

10 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о возвращении в TRIUMPH

22 авг 2023 : 		 RIK EMMETT выпустил новый сингл

2 июн 2023 : 		 Басист TRIUMPH — о реюнионе

2 июн 2023 : 		 Барабанщик TRIUMPH — об искусственном интеллекте в музыке

30 май 2023 : 		 NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH

27 май 2023 : 		 Концертное видео TRIUMPH 1983 года
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Видео полного выступления TRIUMPH



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Видео полного выступления TRIUMPH, которое проходило на открытом воздухе рядом с ICE District перед второй игрой между Edmonton Oilers и Florida Panthers, доступно для просмотра ниже.




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