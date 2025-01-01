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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 583
*Новое видео BATTLE BEAST 157
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 71
*Новое видео PARADISE LOST 53
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося 11 мая на Historic Crew Stadium, Columbus, OH, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
The Memory Remains
Lux Æterna
Screaming Suicide
Kirk and Rob Doodle ("Metal Militia" and "Hang on Sloopy")
No Leaf Clover
Cyanide
The Call of Ktulu (tribute to Cliff Burton)
The Unforgiven
Wherever I May Roam
Fight Fire With Fire
Moth Into Flame
One
Enter Sandman






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