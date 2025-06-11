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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 583
*Новое видео BATTLE BEAST 152
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 65
*Новое видео PARADISE LOST 53
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Blaze Bayley

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BLAZE BAYLEY целиком исполнит X-Factor



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У BLAZE BAYLEY в недавнем интервью спросили, какие песни из его эпохи он хотел бы услышать в будущих турах IRON MAIDEN из тех, что еще не были исполнены:

«Это сложный вопрос, но я думаю, что хотел бы услышать "The Unbeliever", она очень хороша. На самом деле, я собираюсь сделать специальный сет IRON MAIDEN X- Factor в ноябре для тех концертов, которые я забронировал. 10 концертов в 10 странах, и я полностью отыграю весь материал The X Factor».



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 июн 2025
olly71
ну раз мэйден забили на песни с альбомов его эпохи ему надо поступить как Диркшнайдеру . и играть песни с обоих альбомов + там было ещё одна песня на сбронике . хватит на хороший концертный сэт.
11 июн 2025
Corpsegrinder04
olly71, Justice Of The Peace
I Live My Way
Judgement Day
Virus
Вполне себе заебок песни вне альбомов. 

















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