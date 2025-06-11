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BLAZE BAYLEY целиком исполнит X-Factor



У BLAZE BAYLEY в недавнем интервью спросили, какие песни из его эпохи он хотел бы услышать в будущих турах IRON MAIDEN из тех, что еще не были исполнены:



«Это сложный вопрос, но я думаю, что хотел бы услышать "The Unbeliever", она очень хороша. На самом деле, я собираюсь сделать специальный сет IRON MAIDEN X- Factor в ноябре для тех концертов, которые я забронировал. 10 концертов в 10 странах, и я полностью отыграю весь материал The X Factor».





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