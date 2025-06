сегодня



Новое видео CASTLE RAT



“Wizard”, новое видео CASTLE RAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Bestiary, релиз которого намечен на 19 сентября на King Volume Records (US) и Blues Funeral Recordings (UK/Europe):



“Phoenix I”

“Wolf I”

“Wizard”

“Siren”

“Unicorn”

“Path Of Moss”

“Crystal Cave”

“Serpent”

“Wolf II”

“Dragon”

“Summoning Spell”

“Sun Song”

“Phoenix II”







