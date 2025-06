сегодня



Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN



“Paganini’s 4th”, новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tokyo Live", выпущенного 25 апреля на Music Theories Recordings:



CD1



01. Rising Force (Live)

02. Top Down Foot Down (Live)

03. No Rest For The Wicked (Live)

04. Soldier (Live)

05. Into Valhalla (Live)

06. Baroque & Roll (Live)

07. Like An Angel (Live)

08. Relentless Fury (Live)

09. Now Your Ships Are Burned (Live)

10. Wolves At The Door (Live)

11. Hiroshima Mon Amour (Live)

12. (Si Vis Pacem) Parabellum (Live)

13. Badinere (Live)

14. Paganini's 4th (Live)

15. Adagio (Live)

16. Far Beyond The Sun (Live)

17. Arpeggios From Hell (Live)



CD2



01. Seventh Sign (Live)

02. Toccata (Live)

03. Evil Eye (Live)

04. Smoke On The Water (Live)

05. Trilogy-Vengeance (Live)

06. Cadenza 1 (Live)

07. Brothers (Live)

08. Fugue (Live)

09. Cadenza 2 - Grand Finale (Live)

10. You Don't Remember I'll Never Forget (Live)

11. Acoustic Cadenza (Live)

12. Black Star (Live)

13. I'll See The Light Tonight (Live)







