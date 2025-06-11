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Умер один из основателей BEACH BOYS



Один из основателей BEACH BOYS, Брайан Уилсон, скончался в 82 года.



«Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Сейчас мы не можем подобрать слов. Пожалуйста, уважайте наше личное пространство в это время, так как наша семья (скорбит). Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром. С любовью и милосердием».



Брайан - американский автор песен, продюсер, аранжировщик, певец и музыкант, один из основателей группы BEACH BOYS. Его часто называют гением за его новаторские подходы к поп-композиции, необыкновенные музыкальные способности и мастерское владение техникой звукозаписи, он был широко признан одним из самых инновационных и значительных авторов песен 20-го века.



Он родился в Калифорнии и в 1961 году начал свою профессиональную карьеру в составе группы BEACH BOYS, выступая в качестве автора песен, продюсера, вокалиста, бас-гитариста и клавишника.



Уилсон считается главным создателем калифорнийского саунда и входит в число первых рок-продюсеров, использовавших студию звукозаписи и микшерные пульты в качестве инструмента. Зейтгейст начала 1960-х годов обычно ассоциируется с его ранними песнями, и он стал важной фигурой в развитии многих жанров поп-музыки и арт-поп-сцены. Среди наград Уилсона - введение в Зал славы рок-н-ролла (в составе BEACH BOYS), Зал славы авторов песен, две премии «Грэмми» и премия Ivor Novello











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