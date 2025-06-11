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*Новое видео BATTLE BEAST 157
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 73
*Новое видео PARADISE LOST 53
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Умер один из основателей BEACH BOYS



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Один из основателей BEACH BOYS, Брайан Уилсон, скончался в 82 года.

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Сейчас мы не можем подобрать слов. Пожалуйста, уважайте наше личное пространство в это время, так как наша семья (скорбит). Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром. С любовью и милосердием».

Брайан - американский автор песен, продюсер, аранжировщик, певец и музыкант, один из основателей группы BEACH BOYS. Его часто называют гением за его новаторские подходы к поп-композиции, необыкновенные музыкальные способности и мастерское владение техникой звукозаписи, он был широко признан одним из самых инновационных и значительных авторов песен 20-го века.

Он родился в Калифорнии и в 1961 году начал свою профессиональную карьеру в составе группы BEACH BOYS, выступая в качестве автора песен, продюсера, вокалиста, бас-гитариста и клавишника.

Уилсон считается главным создателем калифорнийского саунда и входит в число первых рок-продюсеров, использовавших студию звукозаписи и микшерные пульты в качестве инструмента. Зейтгейст начала 1960-х годов обычно ассоциируется с его ранними песнями, и он стал важной фигурой в развитии многих жанров поп-музыки и арт-поп-сцены. Среди наград Уилсона - введение в Зал славы рок-н-ролла (в составе BEACH BOYS), Зал славы авторов песен, две премии «Грэмми» и премия Ivor Novello






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11 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Умер не один из основателей Beach Boys, Брайан и есть Beach Boys. Абсолютный гений, большая потеря. Всем слушать Pet Sounds и Smile Sessions. 

















просмотров: 70





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