PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS



PAUL'a STANLEY в интервью Broken Record попросили выбрать пять лучших альбомов KISS:

«По многим причинам первым должен быть "Kiss Alive!" Потому что "Kiss Alive!" действительно запечатлел суть живого выступления. Но это было бы невозможно без того, чтобы мы пошли в студию, улучшили его и добавили звуки аплодисментов... Концертные альбомы скучно слушать в течение четырёх часов. Можно не понять, что всё записано вживую, пока в конце песни не услышишь аплодисменты. Но мы хотели выпустить альбом, который погружал бы вас в атмосферу выступления, а это означает быть окружённым людьми, слышать оглушительные взрывы, но при этом мы хотели исправить все ошибки. Снобы или пуристы, возможно, свысока смотрели на эту идею, но правда в том, что этот альбом до сих пор считается если не лучшим, то одним из лучших, а во многих кругах — лучшим концертным альбомом всех времён. Не потому, что всё было записано вживую, а потому, что он запечатлел концертный опыт».

Второй выбор Stanley — четвёртый альбом KISS, «Destroyer» 1976 года:

«"Destroyer", хотя и не очень похож на свои предшественники, но работа с Bob'ом подарила нам новый опыт, это была школа, мы научились дисциплине и повысили уровень сочинения песен. А ещё мы временно отказались от всех песен о ceкce с той или иной девушкой или группой девушек на ваших вечеринках, и это подняло планку. Многие из этих песен до самого конца оставались в нашем репертуаре — "Detroit Rock City", "God Of Thunder", "Beth", "Shout It Out Loud"».

На третье место Paul поставил альбом 2009 года «Sonic Boom», который стал первым диском KISS с участием гитариста Tommy Thayer:

«"Sonic Boom" — отличный альбом группы, которая осознала свои корни, поняла, откуда она взялась, поднялась с колен и продолжала движение вперёд. Я люблю этот альбом, и мне нравится дух, который в него вложен, когда все знали, чего они хотят, и были в лучшей форме. И я думаю, что лучшее в большинстве людей проявляется в стремлении создать команду, группу или что-то ещё, в чём ты участвуешь, и это заставляет тебя стать лучше. И командный дух на "Sonic Boom" был действительно очень ощутим. Это отличный альбом. И если бы такая песня, как "Modern Day Delilah" появилась на "Rock And Roll Over", она стала бы классикой. Но песням требуются десятилетия, чтобы обрести подобную связь с жизнью, когда ты слышал эту песню в определённый момент своей жизни. Так что со временем песни могли стать отличными, но у них не было того блеска, который связан с прошлым. Так что будь то "Modern Day Delilah" или "Hell Or Hallelujah"... Я подумал: "Лучше не бывает". Сейчас другое время, и люди не связывают песни с определённым периодом времени или звуковым отпечатком определённого периода. Так что "Sonic Boom" будет в тройке лучших».

Далее он назвал альбом 1976 года «Rock And Roll Over», сказав:

«Мне нравится этот альбом. Он звучит совсем не так, как мы звучали до этого, и это после "Kiss Alive!" Ранее подобный альбом был недостижим для нас, возможно, из-за некоторых людей, с которыми мы работали. Он просто ускользал от нас. Мы создавали его с настоящей сосредоточенностью и ясным пониманием насчёт того, что мы делали, так что он действительно хорош».

Последним выбором Stanley стал альбом 1996 года «Kiss Unplugged», который был записан в студии для телепрограммы «MTV Unplugged» и выпущен в рамках серии концертных и видеоальбомов:

«Я люблю "Kiss Unplugged". Я слушал этот альбом пару дней назад. В тот момент группа была на пике. Никаких эффектов, никаких усилителей, никакой беготни — только мы с гитарами и барабанами, поющие во всю мощь. Кроме того, это дало возможность продемонстрировать песни, потому что я всегда придерживался идеи, что хорошую песню можно сыграть на одной гитаре. Если вы говорите: «Подождите, пока услышите звуковые эффекты в этой песне...» Нет. Отличную песню можно сыграть просто, и она будет звучать потрясающе. Когда вы слушаете "Sure Know Something" или "I Still Love You", вы слышите эти песни и испытываете восторг просто потому, что они хороши. Так что "Kiss Unplugged" я бы включил в этот список... Мне нравится его простота и безупречность. Это просто четыре музыканта со своими инструментами».




КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 сен 2025
olly71
Вся эпоха с Эриком Карром значит в помойку . Молодец .
14 сен 2025
rock n roll
Ни одного годного альбома,есть хорошие композиции,но не более...!
