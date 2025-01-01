Arts
JOEY ALLEN: «Финансово WARRANT сейчас успешнее, чем в прошлом»



Гитарист WARRANT JOEY ALLEN в недавнем интервью рассказал, почему он ушел из группы в 1994 и вернулся в нее спустя десять лет:

«Честно говоря, я был не в лучшей форме. Когда ты играешь в группе, ты полагаешься на трех-четырех человек, которые встают утром и, так сказать, приходят на работу. И был один человек, на которого я не мог положиться. Я решил, что возьму свою жизнь в свои руки и буду отвечать за себя сам. Так я и поступил. И это было совсем не весело — учиться в школе, сидеть в классе с кучей парней из pocket protectors, изучать IT, данные и все, что я делал, проходить сертификацию Microsoft. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что это, наверное, была один из лучших поступков, которые я когда-либо сделал, потому что, во-первых, Jerry и Erik сказали мне: "Ты ничего не пропустил, пока тебя не было". Для группы это было действительно мрачное время. Я получил образование и проработал в частном бизнесе восемь лет, и это помогло мне в том, чем я занимаюсь сегодня с Pearl Drums. В августе я достигну 20-летнего рубежа в Pearl. И в Pearl я работаю с замечательными людьми. Они одни из лучших в своей отрасли. Я многому научился у ребят, у которых есть степени магистра и экономиста, и которые управляли бизнесом, и это просто другой мир, когда днем выступаешь, работаешь в бизнесе, а потом играешь в группе.

Но за последние 20 лет эта группа сильно повзрослела. Мы по-прежнему друзья. Мы всегда были друзьями — Steven, Erik, Jerry и я. На самом деле мы с Erik'ом знаем друг друга дольше всех — за несколько лет до основания WARRANT. И на текущий момент Robert в группе уже дольше, чем Джени [Лэйн], так что я с ним в группе дольше. Но это как пятеро взрослых людей, отправляющихся в турне. И все такие умные. Здесь нет парней с низким IQ. Здесь нет пассивно-агрессивного [поведения]. Если необходимо принять какое-то деловое решение, мы садимся и обсуждаем его как взрослые люди, и у каждого есть свое мнение. И в девяти случаях из 10, когда мы заканчиваем совещание, у всех отличное настроение. Время от времени возникает ситуация, в которой вы можете не соглашаться, но это не является негативным моментом. Мы всегда учимся. Все всегда учатся, и все великолепны. У всех все хорошо. Группа никогда не была в лучшем положении. Мы усердно работали, чувак. Я имею в виду, что я вернулся в группу 20 лет назад, 21 год если точнее».

Когда ведущий предположил, что WARRANT — это него "подработка", учитывая, что Joey последние пару десятилетий работал в отделе продаж Pearl, гитарист пояснил:

«Ну, Pearl в следующем году исполнится около 80 лет. Pearl — это международный бизнес. И я действительно счастлив, что… Иногда я принимаю это как должное. Честно говоря, мне очень помогло мое образование — понимание устройства данных и умение работать с электронными таблицами Excel на уровне, близком к продвинутому, и умение правильно общаться с людьми, а не взрываться и не говорить что-то не то, когда вы расстроены. Повсюду нас ждут разочарования. Группа многому меня научила. Но сейчас у группы все в порядке. Финансовое положение группы сейчас лучше, чем во времена нашего расцвета. Так что, по-моему, подработка на стороне — это что-то вроде вишенки на торте? А группа — это жизнеспособный бизнес. Я имею в виду, что при 40-50, 40-60 концертах это очень жизнеспособный бизнес».

На вопрос, является ли WARRANT "единственным источником дохода" для некоторых других участников группы, Joey ответил:

«Безусловно. Абсолютно. И отличный источник дохода. Для всех это шестизначная сумма. Я не хочу говорить о деньгах — это не важно, — но компания WARRANT работала очень, очень, очень, очень усердно, и сейчас мы достигли того уровня, когда это отличный бизнес. И мы собираемся продолжать в том же духе. У нас есть кое-что в запасе. Посмотрим, что у нас получится в этом году, может быть, в начале следующего. И все будет хорошо».

Что касается того, как WARRANT гастролирует и дает концерты в наши дни, Allen сказал:

«У нас пять участников группы и четыре члена группы техников. Один из техников занимается продажей, и это отличный бизнес для нас в дороге. А еще у нас есть техник, который работает на сцене слева, техник, который работает на сцене справа, и тур-менеджер, который работает перед ней.

У нас очень тесный коллектив. Мы не пользуемся туристическим автобусом. Это пустая трата денег. И мы прилетаем и возвращаемся с каждого концерта, и мы ездим на машине. В субботу я почти пять часов ехал из Фармингтона, штат Пенсильвания, до Эльмиры, чтобы поиграть в Tag. Итак, у нас есть фургон для группы, в котором сидят пятеро музыкантов, а еще есть две группы техники со снаряжением. Мы берем с собой достаточно оборудования, чтобы выдержать шоу, а бэклайн зависит от райдера. Вот так у нас все работает».

Далее он сказал, что общение с фанатами в формате VIP дает таким артистам, как WARRANT, дополнительный источник дохода, который был недоступен, когда группа только начинала:

«Да, это и правда круто. Я бы сказал, что 9,9 из 10 человек хорошо проводят время. Ты можешь зайти, поздороваться с группой. Ты можешь сфотографироваться. Мы тусуемся, пока что-то подписываем для них. И на этом все. Иногда там 20 человек, иногда четверо. Такая возможность есть для всех. По сути, это просто еще одна возможность заработать для группы, потому что. мы зарабатываем деньги, гастролируя. Именно так группа зарабатывает деньги в настоящее время.

С моей точки зрения, у нас не было настоящего контракта со звукозаписывающими компаниями со времен Sony/Columbia, и мы по-прежнему сотрудничаем с ними по каталогам, и у нас с ними все в порядке. Таким образом, существует множество различных источников дохода. Но что касается бизнеса, я действительно горжусь тем, что могу сказать, что этот бизнес жизнеспособен. Ребята, которые управляют той частью бизнеса, которая приносит деньги, отлично справляются со своей работой. И никаких жалоб. И это говорит парень, который работал в Pearl, крупнейшей компании по всему миру, а я занимаю руководящий пост в отделе продаж, и я знаю достаточно, чтобы попасть в беду. Но, судя по тому, как работает такая крупная корпорация, как Pearl, и по тому, как работает WARRANT, WARRANT работает довольно неплохо. Никакой драмы. Никаких раздраев, никаких разборок. Ведь в группе нет участников с низким IQ.

В мире много музыкантов с низким IQ. Это прискорбно. Возможно, они так себя не считают, но я бы с удовольствием провел тест на IQ для каждого. В индустрии есть люди, которые гордятся тем, что они продают пластинки, но то, что вы продаете пластинки и добиваетесь успеха, еще не значит, что вы умный. Я знаю многих богатых людей, которые не очень умны. Есть разница. И это то, что есть. Так устроен мир»




просмотров: 160

