Новое видео BURNING WITCHES



"Inquisition", новое видео группы BURNING WITCHES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Inquisition", выходящего 22 августа на Napalm Records:



01. Sanguini Hominum

02. Soul Eater

03. Shame

04. The Spell Of The Skull

05. Inquisition

06. High Priestess Of The Night

07. Burn In Hell

08. Release Me

09. In For The Kill

10. In The Eye Of The Storm

11. Mirror, Mirror

12. Malus Maga







