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Новый гитарист GODSMACK благодарен возможности выступить к группой



Sam Bam Koltun (DOROTHY, FASTER PUSSYCAT, BUDDERSIDE) в недавнем интервью рассказал о том, как оказался в GODSMACK:



«Я узнал о прослушивании в конце января, в самом конце января. Примерно тогда же я узнал об этом от менеджмента, после того как меня подключили и связали с ним. Прослушивание состоялось примерно в середине февраля, после чего была неделя отдыха, а репетиции начались примерно в конце февраля. Так что я знал об этом примерно за месяц. Но я уже выучил сет для прослушивания. Они прислали список песен и сказали: «Выбирайте столько, сколько хотите выучить, столько, сколько сможете выучить». Я выучил их все, и студийные версии, и концертные, и еще пару дополнительных песен. Так что, да, до первого концерта прошел примерно месяц. Но это были прослушивания, потом репетиции, а затем я отправился в [The '80s] Cruise с [FASTER] PUSSYCAT, потом поехал в Европу, там мы провели пару постановочных репетиций, а затем начали тур».



Размышляя об опыте исполнения материала, который изначально был записан теперь уже бывшим гитаристом GODSMACK Tony Rombola, Sam сказал:



«Я был очень, очень благодарен за такую возможность, и это было очень, очень круто. И все эти ребята очень, очень замечательные. Их команда просто невероятна. Sully и Robbie — очень, очень, очень крутые чуваки, и играть их материал очень приятно. Немного тяжелее, чем — я не могу сказать, что тяжелее, чем я привык, просто потому, что я привык играть в разных стилях, в зависимости от того, что нужно и что требуется. Но мне, как гитаристу, было интересно играть с таким усилением. Это же просто крутые риффы! И публика была невероятной. Фанаты были очень, очень классными. Я был очень благодарен за то, что люди не бросали в меня всякие предметы. И я отлично провел время с Will'ом Hunt'ом, барабанщиком, из EVANESCENCE. Мы с ним уже встречались до этого. Он был со Stephen Pearcy или SLAUGHTER, а я был с PUSSYCAT в круизе Monsters Of Rock, и мы познакомились там. И когда мы оба оказались на прослушивании [GODSMACK] вместе, это было своего рода знаком.



Я не могу сказать ничего, кроме того, что я очень благодарен за предоставленную возможность. Это было безумно интересно. Я наслаждался каждой секундой. И то, как все это получилось, было очень, очень невероятным. Однако, да, когда тебе приходится выходить на сцену, и первое шоу проходит при 13 000 зрителей, в Софии, Болгария, в стране, где ты никогда не был, это, конечно, что-то меняет в твоей уверенности. И за это время, безусловно, происходит что-то еще. Тем не менее, это было очень, очень круто, и я благодарен за то, что мне удалось побывать на таком уровне гастролей, как у этой группы».



Говоря о том, каково было работать с Sully, он ответил:



«Sully был великолепен. Он был очень, очень крут со мной. Я был немного неуверен. Единственное, в чем я не был уверен поначалу, так это в репетициях и прослушиваниях... но он был очень, очень классным. Он сказал, что я выполнил домашнее задание, и у него не было никаких замечаний [для меня], и это было здорово. Он отличный певец, классный чувак. Мне нравится его подход».



Что касается того, что, по его мнению, было самым сложным в GODSMACK, Sam ответил:



«Для меня главное — постараться максимально точно передать музыку. Так что, наверное, это было самым сложным — просто стараться, чтобы все было правильно. Да, я просто старался представить музыку как можно точнее, потому что Tony [Rombola] — великий гитарист, и мне кажется, что он очень недооцененный музыкант, особенно когда я изучаю его партии и узнаю их еще больше. Вот это, пожалуй, и было самым сложным».



На вопрос о том, не было ли разговоров о том, что в будущем он еще не раз выступит с GODSMACK, Sam сказал:



«Я не могу больше ничего обсуждать. Я и так уже слишком много сказал. [Смеется]»







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