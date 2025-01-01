13 июн 2025



ANDY LA ROCQUE: «Мы надеемся, что до рождества успеем записать альбом KING DIAMOND»



ANDY LA ROCQUE в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом KING DIAMOND:



«Сразу после тура по США осенью 2024 года мы решили: "Давайте сделаем небольшой перерыв и сразу же начнём работать над следующими несколькими песнями", потому что у нас есть демо-версии большинства песен. Но потом у нас возникли некоторые проблемы… Я не буду вдаваться в подробности, но участники долго болели, а потом просто закончилось время. После этого нам пришлось начать планировать европейское турне на лето 2025 года. Теперь, после возвращения из летнего европейского тура, у нас будет небольшой перерыв, а затем мы вернёмся к записи материала».



На вопрос, все ли тексты для следующего альбома KING DIAMOND уже написаны, Andy ответил:



«У King'a есть все идеи в голове. Многие тексты уже готовы. Повсюду множество небольших заметок с текстами песен. Вся история в значительной степени изложена в них. Так что нам просто нужно начать записывать музыку надлежащим образом. У нас есть демо-версии многих треков. У меня уже есть семь или восемь песен. Демо нужно изменить, барабаны переделать, но мы могли бы это использовать. У Кинга также есть много идей и песен. Итак, посмотрим, сколько моих песен войдёт в альбом — может быть, три, может быть, четыре. Я не знаю. Посмотрим. Но у нас много музыки, это точно».



Он также рассказал о процессе сочинения песен KING DIAMOND:



«Я бы сказал, что музыку сочиняем мы с King'ом. Мы хотим, чтобы она была именно такой. И мы стараемся расписать всё как можно полнее, когда представляем идеи друг другу. Иногда композиции не завершены — что-то вроде гитарного риффа, может быть, клик-трека или драм-машины. А иногда почти всё готово, за исключением того, что нам нужны настоящие барабаны, потому что обычно на демозаписях запрограммированная драм-машина. Иногда я играю на басу, и мы, конечно, хотим, чтобы Pontus [Egberg] играл на басу, но для демозаписей я иногда играю на басу, чтобы получить полное представление о том, чего мы хотим. И ещё я стараюсь использовать как можно больше клавишных. То же самое и с Кингом. А потом, когда мы решим: "Из этого может выйти хорошая песня", мы отправим её друг другу. После этого мы начнём делать аранжировку. KIng может позвонить мне и сказать: "Я думаю, тебе стоит убрать эту часть или удвоить этот кусок, потому что это действительно здорово". Вот так мы всё и решаем. И, может быть, я скажу ему что-то вроде: "Этот фрагмент соло или эта часть песни действительно хороши для соло, так что, возможно, мы сможем использовать это вместо того, что у нас есть". Что-то в этом роде, с точки зрения аранжировки».



Andy также рассказал о новых песнях KING DIAMOND "Electro Therapy" и "Spider Lilly", которые были впервые исполнены во время тура группы по США осенью 2024 года:



«Мы вроде как закончили с этими песнями. Вот почему мы решили попробовать сыграть их вживую и посмотреть, что из этого получится. Что мы и сделали. К примеру, "Spider Lilly" войдёт в альбом. Мы исполняем её вживую. На неё также снято видео. Вот так мы это и делаем. Нам не нужно ждать выхода целого альбома. Мы подумали: "Нам нужно выпустить что-то для поклонников прямо сейчас"».



Во время беседы La Rocque объяснил свой предыдущий комментарий о том, что он хотел бы, чтобы следующий альбом KING DIAMOND звучал более органично, подобно тому, как это было на некоторых ранних альбомах группы. На вопрос, придётся ли ему и его коллегам по группе хорошенько постараться в студии, чтобы добиться такого звучания, Andy ответил:



«На самом деле нет. На этот раз мы этого не делаем. Мы не вносим в материал слишком много изменений. В игре мы придерживаемся естественного подхода, а не занимаемся копипастой. Это более непринуждённая игра. И, возможно, вы услышите что-то вроде: "О да..." Мы сохраним это настроение… Потому что то же самое было и у нас в 1980-х, когда мы записывали альбом. Не всё было идеально — больше естественности, и не всё получалось и звучало как у всех остальных. Но мы хотим больше акустики, больше акустических барабанов и тому подобного, чтобы сделать альбом более органичным. Не обязательно, чтобы всё было идеально. Это хорошо, но кое-что может получиться не на все сто процентов, а только на 99,99. Но это также делается для того, чтобы придать материалу более свободный и естественный вид. Конечно, это будет здорово. Мы не выпускаем то, что нас не устраивает».



На вопрос о том, когда «Saint Lucifer's Hospital 1920» может увидеть свет, Andy ответил:



«Мы говорили о том, что должны записать его до Рождества. Таков наш план. А если кто-то заболеет или что-то ещё случится, тогда посмотрим. Но у нас такой план. Мы должны записать всё к Рождеству. Это значит, что альбом выйдет следующей весной».



На вопрос о гастрольных планах KING DIAMOND в поддержку альбома «Saint Lucifer's Hospital 1920» он ответил:



«Я не знаю. Возможно, осенью мы вернёмся к гастролям. Я пока не знаю. На самом деле у нас пока нет никаких планов на этот счёт. Посмотрим. Когда альбом будет готов, мы начнём работать над новым циклом, который включает в себя гастроли».







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