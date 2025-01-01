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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 584
*Новое видео BATTLE BEAST 157
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 73
*Новое видео PARADISE LOST 53
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 44
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Evanescence

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Бывшая гитаристка EVANESCENCE уходит из индустрии



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JEN MAJURA опубликовала следующее сообщение:

«Дорогие друзья, я буду максимально краткой: После тщательного обдумывания, наблюдения за тем, что происходит в музыкальной индустрии, за событиями, связанными с искусственным интеллектом, и изменениями в обществе, я пришла к выводу, что мне пора уходить.

Некоторые из вас уже слышали, как я говорила об этом довольно давно. Вместо того чтобы тратить еще один год своей жизни, постоянно надеясь на новую энергию, драйв и креативность, я достигла того момента в своей жизни, когда могу спокойно откинуться на спинку кресла. Пока время позволяло мне, я смогла собрать удивительное количество прекрасных впечатлений, туров, шоу, путешествий и незабываемых впечатлений! Я благодарна за каждую частичку этого, но мир изменился. Я с уверенностью могу принять решение остановиться.

Я не говорю, что никогда больше не буду создавать музыку, будь то в записи или вживую, но сейчас я чувствую, что есть более здоровые и лучшие занятия, чтобы наполнить свою жизнь хорошими эмоциями и не иметь дело с чрезмерным количеством нелепостей, которые приходят в музыкальную индустрию в наши дни. Я просто больше не могу идентифицировать себя с сегодняшним отношением и ценностями.

Я от всей души хочу пожелать всем амбициозным и оставшимся «творцам», молодым и старым, всего наилучшего. Со временем смысл станет более понятным.

Вам, поклонникам, я хочу подарить гигантские виртуальные объятия и сказать СПАСИБО за всю вашу поддержку, любовь и веру на протяжении всех этих лет, когда я была активным гастролирующим музыкантом, я премного благодарна. В качестве последнего музыкального начинания я хочу поделиться с вами 4 треками. Песни, которые были написаны более десяти лет назад вместе с великим гитаристом Деннисом Хормесом. Я нашла эти старые демо-записи во время чистки своего компьютера и подумала, что они слишком хороши, чтобы ими не поделиться. Так что если вы дошли до этого места и прочитали весь пост, я предполагаю, что вы действительно являетесь человеком, которому не все равно, и эти 4 сингла для вас!»




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