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PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS



PAUL STANLEY в новом интервью вновь прокомментировал появление в рамках "KISS Army Storms Vegas":



«Честно говоря, всё началось с того, что мы с Gene'ом отошли на второй план, но не так давно достигли точки, когда оба решили: "Мы хотим не этого". Мы решили, что нужно внести серьёзные изменения, чтобы всё получилось так, как, по нашему мнению, это и должно быть.



Мы потратили 12 лет на то, чтобы разработать концепцию круиза KISS и понять, что это значит, что в него входит, в чём вы можете принять участие, а также социальные аспекты, связанные с участием фанатов из 33 стран. Фактически предстоящее мероприятие станет круизом KISS в Вегасе. Для этого не нужен корабль. На предстоящем мероприятии будут присутствовать все знакомые элементы, которые так нравятся людям в круизе KISS, будь то выступления групп, сессии вопросов и ответов, конкурсы, доступная еда, хорошие напитки, социальные аспекты.



Итак, всё началось с того, что мы как бы отступили на шаг назад, чтобы посмотреть, что могут сделать другие люди. И недавно мы поняли: "Нет. Мы не хотим так делать, мы хотим это сделать иначе". Так что скоро будет несколько анонсов и много всего, чему люди будут очень рады, как и я.



Свободных судов для круиза не было, но круиз KISS всё равно может состояться. И если мы проведём его в Вегасе в отеле Virgin, это будет именно то, чего люди хотят и на что надеются».



Когда ведущий заметил, что мероприятие KISS в Вегасе будет не хуже, а то и лучше, чем круиз, Paul согласился с ним.



«Это будет здорово, и это будут отличные, потрясные выходные, на которых будет всё то, что мы любили и что нравилось людям. Так что кем бы вы ни были — участником армии KISS, моряком, матросом крейсера — это будет нечто большее. Мы очень рады. Поэтому я думаю, что люди должны следить за новостями».



На вопрос, выступят ли они с Gene'ом в рамках «KISS Army Storms Vegas», он ответил:



«Мы собираемся выступить без грима. Мы исполним 15 песен — что угодно. И Tommy тоже — мы все настроены на это. Мы с нетерпением ждём этого».



После того, как ведущий спросил, будет ли выступление акустическим, Stanley уточнил:



«Нет. Оно будет электрическим… Так что всё будет здорово. Что касается других групп, которые будут объявлены, это будет то, что всем нравится в круизах KISS. Я думаю, именно этого не хватало в том, что планировалось другими людьми. Нам нужно было приложить большие усилия, и нам нужно было управлять кораблём».







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