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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 584
*Новое видео BATTLE BEAST 157
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 73
*Новое видео PARADISE LOST 53
*DAVE MUSTAINE: «Я столько написал METALLICA, а они, они...и!... 42
[= ||| все новости группы



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Metallica

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12 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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22 май 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'95

21 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 май 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'95

16 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2025 : 		 Гитарист METALLICA представляет бокс-сет Load

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|||| 12 июн 2025

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 23 мая в Филадельфии, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Holier Than Thou
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle ("To Live is to Die")
The Day That Never Comes
Cyanide
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Fight Fire With Fire
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets




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