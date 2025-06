сегодня



PARKWAY DRIVE выступили с оркестром и сыграли две новые песни



PARKWAY DRIVE девятого июня выступили в Sydney Opera House с симфоническим оркестром — шоу записывалось для последующего релиза:



Act I:

1. Home Is For The Heartless (first time live since 2016)

2. Glitch

3. Prey

4. Carrion

5. Soul Bleach

6. Horizons

7. Shadow Boxing (feat. Nooky)

8. Chronos

9. The Colour Of Leaving"(first time live since 2019)



Act II:

1. The Greatest Fear

2. Cemetery Bloom

3. The Void

4. Drum Solo

5. Dark Days (first time live since 2018)

6. Darker Still

7. Crushed



Encore:

1. A Deathless Song (feat. Jenna McDougall of Tonight Alive) (live debut)

2. Sacred (live debut)

3. Wild Eyes http://www.parkwaydriverock.com















