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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 584
*Новое видео BATTLE BEAST 157
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 73
*Новое видео PARADISE LOST 53
*DAVE MUSTAINE: «Я столько написал METALLICA, а они, они...и!... 42
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Iron Maiden

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12 июн 2025 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

2 июн 2025 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2025 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»

29 май 2025 : 		 IRON MAIDEN о первом концерте

28 май 2025 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

22 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «С Bruce'ом очень легко работать»

20 май 2025 : 		 IRON MAIDEN просят фанатов не использовать телефоны во время концертов

10 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги»

24 апр 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN хвалит нового ударника

12 апр 2025 : 		 IRON MAIDEN скоро приступают к репетициям

20 мар 2025 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN заслужили место в ЗСРнР»

19 мар 2025 : 		 Aviationtag отметят самолет IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 Документальный фильм об IRON MAIDEN выйдет осенью

15 мар 2025 : 		 Набор для фанатов пива IRON MAIDEN

12 мар 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN был готов уйти в 2015, чтобы не стать жалкой пародией на самого себя

10 мар 2025 : 		 Новая книга IRON MAIDEN выйдет осенью

23 фев 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой»

10 фев 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN против подкладок

7 фев 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Хотел бы я играть, но...»

4 янв 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN обещает что-то необычное

23 дек 2024 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о встрече с DAVE'ом: «Мы были единственными подростками в нашем районе с длинными волосами»

19 дек 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Удивлен, что мы протянули 50»

13 дек 2024 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайно»

12 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN о туре

11 дек 2024 : 		 CHRIS JERICHO о барабанщике IRON MAIDEN

11 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN о бывшем
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Видео полного выступления IRON MAIDEN



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Видео полного выступления IRON MAIDEN, состоявшегося седьмого июня в Stavanger, Norway, доступно для просмотра ниже:

“Murders In The Rue Morgue”
“Wrathchild”
“Killers”
“Phantom Of The Opera”
“The Number Of The Beast”
“The Clairvoyant”
“Powerslave”
“2 Minutes To Midnight”
“Rime Of The Ancient Mariner”
“Run To The Hills”
“Seventh Son Of A Seventh Son”
“The Trooper”
“Hallowed Be Thy Name”
“Iron Maiden”
“Aces High”
“Fear Of The Dark”
“Wasted Years”




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