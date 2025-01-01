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*DAVE MUSTAINE: «Я столько написал METALLICA, а они, они...и!... 42
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Mob Rules

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12 июн 2025 : 		 Новое видео MOB RULES

15 май 2025 : 		 Новое видео MOB RULES

27 мар 2025 : 		 Новое видео MOB RULES

15 дек 2024 : 		 MOB RULES работают над новым альбомом

13 апр 2024 : 		 Кавер-версия IRENE CARA от MOB RULES

17 мар 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от MOB RULES

9 мар 2024 : 		 Сборник MOB RULES выйдет весной

23 апр 2023 : 		 Новая песня MOB RULES

13 май 2022 : 		 Кавер-версия DIO от MOB RULES

16 ноя 2019 : 		 Кавер-версия AMON AMARTH от MOB RULES

11 авг 2019 : 		 Новый цифровой сингл MOB RULES

7 июл 2019 : 		 Новый концертный альбом MOB RULES выйдет в сентябре

16 дек 2018 : 		 Новое видео MOB RULES

1 сен 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

28 июл 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

9 июл 2018 : 		 Новое видео MOB RULES

6 июн 2018 : 		 Новый альбом MOB RULES выйдет летом

25 июн 2017 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

20 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

16 июн 2016 : 		 MOB RULES пригласили фэнов проголосовать за сет-лист

1 мар 2016 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

11 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома MOB RULES

11 янв 2016 : 		 Новый альбом MOB RULES выйдет в марте

7 окт 2014 : 		 Фрагмент нового трека MOB RULES

12 сен 2014 : 		 Трейлер к новому релизу MOB RULES
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Новое видео MOB RULES



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"Trial And Trail of Fear", новое видео MOB RULES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Rise Of The Ruler, релиз которого намечен на 22 августа на ROAR!:

“The Fall Of Dendayar”
“Exiled”
“Future Loom”
“Dawn Of Second Sun”
“Back To Savage Land”
“Trial And Trail Of Fear”
“Providence”
“Nomadic Oasis”
“Coast Of Midgard”
“On The Trail”
“Equilibrium (Rise Of The Ruler)”




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