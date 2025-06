сегодня



Новое видео MOB RULES



"Trial And Trail of Fear", новое видео MOB RULES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Rise Of The Ruler, релиз которого намечен на 22 августа на ROAR!:



“The Fall Of Dendayar”

“Exiled”

“Future Loom”

“Dawn Of Second Sun”

“Back To Savage Land”

“Trial And Trail Of Fear”

“Providence”

“Nomadic Oasis”

“Coast Of Midgard”

“On The Trail”

“Equilibrium (Rise Of The Ruler)”







