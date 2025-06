сегодня



Новое видео BETWEEN THE BURIED AND ME



"Things We Tell Ourselves In The Dark", новое видео группы BETWEEN THE BURIED AND ME, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Blue Nowhere", выходящего 12 сентября на InsideOut Music:



01. Things We Tell Ourselves In The Dark

02. God Terror

03. Absent Thereafter

04. Pause

05. Door #3

06. Mirador Uncoil

07. Psychomanteum

08. Slow Paranoia

09. The Blue Nowhere

10. Beautifully Human







