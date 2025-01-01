сегодня



Вокалист METALLICA: «Мы такие же, как и наши фанаты»



JAMES HETFIELD в интервью на красной дорожке на премьере нового фильма "Metallica Saved My Life", режиссёром которого был Jonas Åkerlund, рассказал о том, как вообще появилась идея этого произведения:



«Всё началось с того, что наш друг комик Jim Breuer открывал наши выступления в туре по аренам, и он путешествовал со многими фанатами и знакомился с ними, останавливаясь в их квартирах через Airbnbs. Он сказал: "James, ты должен услышать эти чётовы истории. Они невероятны — откуда эти люди, как они пришли в музыку и почему"... Глубокие эмоциональные человеческие истории. Так что в каком-то смысле именно он и вдохновил нас на это. Сначала мы не знали, что с этим делать. Делать подкаст или что-то в этом роде? Да ну нет. Давайте соберёмся вместе. Все знают нашу биографию, мы хотим, чтобы биографии фанатов стали известны».



Говоря о том, почему именно Jonas подошёл на роль режиссёра «Metallica Saved My Life», Hetfield сказал:



«Он наш любимый соратник, и он понимает нас. Он снял несколько наших клипов на песни, и он полностью нас понимает. Он понимает этот мир. Он сам был в металлической группе в Швеции. Он большой поклонник металла, так что мы знали, что он тот, кто нам нужен».



James рассказал о том, как личные истории участников METALLICA переплетаются с историями фанатов группы:



«Это не тот случай, когда мы приходим в восемь и уходим в пять. Наша работа как бы... Мы уезжаем из дома на полтора месяца. В наших голова тревога, чудачество, какой-то ритуальный психоз. А потом ещё и отходняк. Как вернуться к обычной жизни? Теперь я не подвергаюсь объективизации со стороны соседей. Я обычный чувак, и это здорово. Я выношу мусор в трусах, будучи простым человеком. В конце концов мы такие и есть. И всё это просто чудесная "пыль". По сути, здесь всё не по-настоящему. Поэтому мы стараемся оставаться как можно более приземлёнными, и я уверен, что этот фильм очень хорошо показывает, что мы такие же, как и наши фанаты, и у нас, и у них есть отличная история, которую можно рассказать».





+0 -0



просмотров: 82

