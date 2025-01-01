Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 131
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 131
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



23 июн 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы такие же, как и наши фанаты»

22 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 июн 2025 : 		 Фронтмен METALLICA: «Когда я выхожу на сцену, я чувствую себя там гораздо более комфортно, чем в обычной жизни»

14 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 июн 2025 : 		 Ремастированная версия альбома METALLICA доступна для прослушивания

13 июн 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «С самого начала мы заявили, что не будем замыкаться в рамках и не будем всегда делать то, что от нас ожидают»

12 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июн 2025 : 		 Музыканты METALLICA исполнили DEATH

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июн 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'96

4 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

1 июн 2025 : 		 Гитарист METALLICA о своем лучшем альбоме

30 май 2025 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я столько написал METALLICA, а они, они...и!»

29 май 2025 : 		 METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «Master Of Puppets»

24 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 май 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'95

21 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист METALLICA: «Мы такие же, как и наши фанаты»



zoom
JAMES HETFIELD в интервью на красной дорожке на премьере нового фильма "Metallica Saved My Life", режиссёром которого был Jonas Åkerlund, рассказал о том, как вообще появилась идея этого произведения:

«Всё началось с того, что наш друг комик Jim Breuer открывал наши выступления в туре по аренам, и он путешествовал со многими фанатами и знакомился с ними, останавливаясь в их квартирах через Airbnbs. Он сказал: "James, ты должен услышать эти чётовы истории. Они невероятны — откуда эти люди, как они пришли в музыку и почему"... Глубокие эмоциональные человеческие истории. Так что в каком-то смысле именно он и вдохновил нас на это. Сначала мы не знали, что с этим делать. Делать подкаст или что-то в этом роде? Да ну нет. Давайте соберёмся вместе. Все знают нашу биографию, мы хотим, чтобы биографии фанатов стали известны».

Говоря о том, почему именно Jonas подошёл на роль режиссёра «Metallica Saved My Life», Hetfield сказал:

«Он наш любимый соратник, и он понимает нас. Он снял несколько наших клипов на песни, и он полностью нас понимает. Он понимает этот мир. Он сам был в металлической группе в Швеции. Он большой поклонник металла, так что мы знали, что он тот, кто нам нужен».

James рассказал о том, как личные истории участников METALLICA переплетаются с историями фанатов группы:

«Это не тот случай, когда мы приходим в восемь и уходим в пять. Наша работа как бы... Мы уезжаем из дома на полтора месяца. В наших голова тревога, чудачество, какой-то ритуальный психоз. А потом ещё и отходняк. Как вернуться к обычной жизни? Теперь я не подвергаюсь объективизации со стороны соседей. Я обычный чувак, и это здорово. Я выношу мусор в трусах, будучи простым человеком. В конце концов мы такие и есть. И всё это просто чудесная "пыль". По сути, здесь всё не по-настоящему. Поэтому мы стараемся оставаться как можно более приземлёнными, и я уверен, что этот фильм очень хорошо показывает, что мы такие же, как и наши фанаты, и у нас, и у них есть отличная история, которую можно рассказать».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 82





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом