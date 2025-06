сегодня



GEORGE LYNCH представил новый состав



GEORGE LYNCH объявил имена участников нового проекта GEORGE LYNCH & THE MOB, с которым отыграет первые концерты в конце июля — это вокалист Andrew Freeman (LAST IN LINE), барабанщик Brian Tichy (WHITESNAKE, FOREIGNER, OZZY OSBOURNE) и басист Jaron Gulino.







+0 -0



просмотров: 31