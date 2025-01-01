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Барабанщик COHEED AND CAMBRIA поможет металлистам



JOSH EPPARD объявил о сотрудничестве между своей организацией Drum Set Confessional и некоммерческой организацией HeartSupport, занимающейся вопросами психического здоровья металлического сообщества.



Drum Set Confessional родилась из борьбы самого Eppard'а со смертельной наркотической зависимостью. Он использует платформу, чтобы делиться своими историями с группами риска, такими как студенты, а также с профессионалами, такими как терапевты и учителя.



Партнерство с HeartSupport позволит рассказать об истории борьбы с наркотической зависимостью и дать надежду большему числу поклонников тяжелой музыки.



«Мы обычно в восторге от HeartSupport», — говорит JOSH EPPARD. «Мы говорим: "Вау, посмотрите, что возможно". И хотя они являются лидерами, для нас большая честь использовать их как пример для подражания и вдохновения. Мы знаем, что HeartSupport может помочь нам улучшить нашу организацию».



Организация HeartSupport была основана другим участником группы на сцене тяжелой музыки: Jake Luhrs из AUGUST BURNS RED. HeartSupport предлагает возможность рассказать о психическом здоровье и получить немедленную поддержку коллег. Теперь люди, которые услышат историю Josh Eppard, также узнают о возможности получить бесплатную поддержку от коллег посредством телефонных звонков и обращений в службу поддержки HeartSupport.



«Мы все взаимосвязаны. Мы чувствуем, что союз с HeartSupport — это то, что нам нужно. Я так рад, что они нас примут. Я чувствую, что много хороших людей делают свою работу настолько эффективно и дают дорогу другим группам и организациям».



Услуги HeartSupport включают в себя ответы в социальных сетях о поддержке от обученных волонтеров и долгосрочную программу «Support Calls», в рамках которой участникам подбирается равный помощник, который звонит им каждую неделю. HeartSupport работает везде, где есть поклонники тяжелой музыки: как в Интернете, так и на фестивалях. Их услуги идеально соответствуют потребностям аудитории Drumset Confessional.



«Мы невероятно благодарны за сотрудничество с Josh Eppard и Drum Set Confessional, чтобы усилить наше влияние на сцену и помочь большему количеству фанатов», — заявили сотрудники HeartSupport.



Вы можете узнать больше о Drum Set Confessional на сайте drumsetconfessional.com, а также принять участие в работе HeartSupport и их услугах на сайте heartsupport.com.



HeartSupport объединяет поклонников посредством музыки и дает им возможность поддерживать психическое здоровье друг друга. Основатель HeartSupport Jake Luhrs — широко известный фронтмен популярной во всем мире группы AUGUST BURNS RED.



Каждый вечер поклонники делились с ним историями о зависимости, самоубийствах, членовредительстве, страхе и безнадежности. Он создал HeartSupport, чтобы помочь этим фанатам рассказать о своих проблемах и получить поддержку в улучшении психического здоровья.







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