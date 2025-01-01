Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 584
*Новое видео BATTLE BEAST 157
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 73
*Новое видео PARADISE LOST 53
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 44
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 584
*Новое видео BATTLE BEAST 157
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 73
*Новое видео PARADISE LOST 53
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 44
[= ||| все новости группы



*

Coheed and Cambria

*



13 июн 2025 : 		 Барабанщик COHEED AND CAMBRIA поможет металлистам

15 янв 2025 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

22 дек 2024 : 		 Вокалист COHEED AND CAMBRIA выпустил сборник кавер-версий

20 ноя 2024 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

2 окт 2024 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

21 май 2024 : 		 Новая песня COHEED AND CAMBRIA

22 июн 2023 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

27 янв 2023 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

11 авг 2022 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

19 май 2022 : 		 Видео с текстом от COHEED AND CAMBRIA

28 апр 2022 : 		 Акустика от COHEED AND CAMBRIA

20 апр 2022 : 		 Кавер-версия KISS от COHEED AND CAMBRIA

15 янв 2022 : 		 Новый альбом COHEED AND CAMBRIA выйдет весной

11 ноя 2021 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

10 авг 2021 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

22 июл 2021 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

21 июл 2021 : 		 COHEED AND CAMBRIA работают над новой музыкой

25 фев 2021 : 		 COHEED AND CAMBRIA выпускают кофе

27 ноя 2020 : 		 Фигурки от COHEED AND CAMBRIA

25 авг 2020 : 		 RICK SPRINGFIELD на новом сингле COHEED AND CAMBRIA

13 дек 2019 : 		 Анимированное видео от COHEED AND CAMBRIA

27 окт 2019 : 		 Барабанщику COHEED AND CAMBRIA проведут операцию

17 май 2019 : 		 COHEED AND CAMBRIA исполнили свою песню а капелла

4 окт 2018 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

28 сен 2018 : 		 Новая песня COHEED AND CAMBRIA

16 авг 2018 : 		 Новая песня COHEED AND CAMBRIA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик COHEED AND CAMBRIA поможет металлистам



zoom
JOSH EPPARD объявил о сотрудничестве между своей организацией Drum Set Confessional и некоммерческой организацией HeartSupport, занимающейся вопросами психического здоровья металлического сообщества.

Drum Set Confessional родилась из борьбы самого Eppard'а со смертельной наркотической зависимостью. Он использует платформу, чтобы делиться своими историями с группами риска, такими как студенты, а также с профессионалами, такими как терапевты и учителя.

Партнерство с HeartSupport позволит рассказать об истории борьбы с наркотической зависимостью и дать надежду большему числу поклонников тяжелой музыки.

«Мы обычно в восторге от HeartSupport», — говорит JOSH EPPARD. «Мы говорим: "Вау, посмотрите, что возможно". И хотя они являются лидерами, для нас большая честь использовать их как пример для подражания и вдохновения. Мы знаем, что HeartSupport может помочь нам улучшить нашу организацию».

Организация HeartSupport была основана другим участником группы на сцене тяжелой музыки: Jake Luhrs из AUGUST BURNS RED. HeartSupport предлагает возможность рассказать о психическом здоровье и получить немедленную поддержку коллег. Теперь люди, которые услышат историю Josh Eppard, также узнают о возможности получить бесплатную поддержку от коллег посредством телефонных звонков и обращений в службу поддержки HeartSupport.

«Мы все взаимосвязаны. Мы чувствуем, что союз с HeartSupport — это то, что нам нужно. Я так рад, что они нас примут. Я чувствую, что много хороших людей делают свою работу настолько эффективно и дают дорогу другим группам и организациям».

Услуги HeartSupport включают в себя ответы в социальных сетях о поддержке от обученных волонтеров и долгосрочную программу «Support Calls», в рамках которой участникам подбирается равный помощник, который звонит им каждую неделю. HeartSupport работает везде, где есть поклонники тяжелой музыки: как в Интернете, так и на фестивалях. Их услуги идеально соответствуют потребностям аудитории Drumset Confessional.

«Мы невероятно благодарны за сотрудничество с Josh Eppard и Drum Set Confessional, чтобы усилить наше влияние на сцену и помочь большему количеству фанатов», — заявили сотрудники HeartSupport.

Вы можете узнать больше о Drum Set Confessional на сайте drumsetconfessional.com, а также принять участие в работе HeartSupport и их услугах на сайте heartsupport.com.

HeartSupport объединяет поклонников посредством музыки и дает им возможность поддерживать психическое здоровье друг друга. Основатель HeartSupport Jake Luhrs — широко известный фронтмен популярной во всем мире группы AUGUST BURNS RED.

Каждый вечер поклонники делились с ним историями о зависимости, самоубийствах, членовредительстве, страхе и безнадежности. Он создал HeartSupport, чтобы помочь этим фанатам рассказать о своих проблемах и получить поддержку в улучшении психического здоровья.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 112





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом