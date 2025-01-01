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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 584
*Новое видео BATTLE BEAST 157
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 73
*Новое видео PARADISE LOST 53
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 43
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The Guess Who

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13 июн 2025 : 		 RANDY BACHMAN и BURTON CUMMINGS выступят как THE GUESS WHO

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25 апр 2019 : 		 Документальный фильм RANDY BACHMAN выйдет весной

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24 июл 2018 : 		 Новый альбом THE GUESS WHO выйдет осенью
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RANDY BACHMAN и BURTON CUMMINGS выступят как THE GUESS WHO



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RANDY BACHMAN и BURTON CUMMINGS выступят как THE GUESS WHO впервые за 23 года в рамках круиза Rock Legends, который пройдет с 23 по 27 февраля. Они были основными авторами хитов раннего этапа карьеры коллектива, написав такие песни как "These Eyes", "Laughing", "Undun", "American Woman", "No Sugar Tonight/New Mother Nature" и "No Time". Альбом 1970 "American Woman" стал первым в Канаде, а заглавная тема стала первым треком канадской группы, который возглавил чарты Billboard.




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