RANDY BACHMAN и BURTON CUMMINGS выступят как THE GUESS WHO впервые за 23 года в рамках круиза Rock Legends, который пройдет с 23 по 27 февраля. Они были основными авторами хитов раннего этапа карьеры коллектива, написав такие песни как "These Eyes", "Laughing", "Undun", "American Woman", "No Sugar Tonight/New Mother Nature" и "No Time". Альбом 1970 "American Woman" стал первым в Канаде, а заглавная тема стала первым треком канадской группы, который возглавил чарты Billboard.







