Барабанщик METALLICA: «С самого начала мы заявили, что не будем замыкаться в рамках и не будем всегда делать то, что от нас ожидают»



LARS ULRICH в интервью Variety в рамках раскрутки нового проекта "Metallica Saved My Life", оторый рассказывает о мире METALLICA через призму жизни их поклонников, включая самих участников группы, барабанщику METALLICA Ларсу Ульриху был задан вопрос, повлияли ли их поклонники на то, что участники группы шли на большой риск со своей музыкой. Он ответил:



«Я не думаю, что мы когда-либо стояли перед выбором. Я хотел бы верить, что мы сами диктуем свою историю, и одним из ключевых элементов индивидуального и коллективного ДНК METALLICA является любопытство. Мы всегда хотели переворачивать камни и искать новые идеи и вызовы. Если любопытство является важной частью нашего ДНК, то другой частью является боязнь удовлетворённости, боязнь страха, боязнь застрять на одном месте. Клаустрофобия: "О Боже, мы должны продолжать развиваться. Мы должны продолжать расти. Мы должны продолжать пробовать разное". Страх застоя, страх оказаться на автопилоте, страх повторения, страх застрять на одном месте. Поэтому мы всегда подталкивали себя к новым и разным творческим начинаниям. Будь то фильмы, работа с симфоническими оркестрами, сотрудничество с разными продюсерами или новые подходы, всё это делается для того, чтобы мы всегда оставались бодрыми и перед нами всегда стояли новые вызовы.



Когда вышел альбом "Ride The Lightning", в четвёртой песне "Fade To Black" появились акустические гитары. Конечно, это вызвало удивление, и самые упёртые любители хард-рока задавались вопросом, что мы делаем. Но я бы хотел думать, что с самого начала мы заявили, что не будем замыкаться в рамках и не будем всегда делать то, что от нас ожидают. Мы не хотели быть группой, которая выпускает один и тот же альбом снова и снова, только в другой обложке с другим оформлением. Мы собирались сделать всё, что в наших силах, чтобы этого не произошло».







