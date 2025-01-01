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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 128
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
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Metallica

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20 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 23 мая в Филадельфии, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Holier Than Thou
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle ("To Live is to Die")
The Day That Never Comes
Cyanide
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Fight Fire With Fire
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets






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