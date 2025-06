сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 23 мая в Филадельфии, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Holier Than Thou

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle ("To Live is to Die")

The Day That Never Comes

Cyanide

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Fight Fire With Fire

Fuel

Seek & Destroy

