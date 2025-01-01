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15 июн 2025
Новый альбом PRESTO BALLET выйдет летом
PRESTO BALLET выпустят новую пластинку, получившую название "Dreamentia", 27 июня на Rat Pak Records:
«'Dreamentia' — это продолжение истории Энди Роттмана. Его история началась с альбома «Relic Of The Modern World». Это история обычного парня, которому надоели технологии, и он решает отключиться от современной жизни и всего цифрового и компьютерного образа жизни. Его немногочисленные друзья говорят ему, что это будет то же самое, что «исчезнуть». И когда он избавляется от своего мобильного телефона, компьютера, социальных форм медиа, он исчезает. 'Dreamentia" — это история о том, что происходит с Энди после его исчезновения. Это то, что я люблю называть «обязательным концептуальным прог-роковым альбомом», следующим шаблону моих любимых героев прогрессивного рока 70-х. Я решил, что PRESTO BALLET тоже нужен такой альбом. Кроме того, это действительно очень весело!!!»
Трек-лист:
01. Dreamentia Theme
02. Finding Light
03. Into the Silent City
04. Mumbletypeg
05. The God Machine
06. Fanatic In The Attic
07. Meet "Old Harry"
08. The Quiet Prayers Of War
09. Biloxis
10. Thinning The Veil
11. Giving Up The Dangers
Состав:
Kurdt Vanderhoof - Guitar
Scott Albright - Vocals
Kerry Shacklett - Keyboards
Bobby Ferkovich - Bass
Charlie Lorme - Drums
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