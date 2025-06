15 июн 2025



Новый альбом PRESTO BALLET выйдет летом



PRESTO BALLET выпустят новую пластинку, получившую название "Dreamentia", 27 июня на Rat Pak Records:



«'Dreamentia' — это продолжение истории Энди Роттмана. Его история началась с альбома «Relic Of The Modern World». Это история обычного парня, которому надоели технологии, и он решает отключиться от современной жизни и всего цифрового и компьютерного образа жизни. Его немногочисленные друзья говорят ему, что это будет то же самое, что «исчезнуть». И когда он избавляется от своего мобильного телефона, компьютера, социальных форм медиа, он исчезает. 'Dreamentia" — это история о том, что происходит с Энди после его исчезновения. Это то, что я люблю называть «обязательным концептуальным прог-роковым альбомом», следующим шаблону моих любимых героев прогрессивного рока 70-х. Я решил, что PRESTO BALLET тоже нужен такой альбом. Кроме того, это действительно очень весело!!!»



Трек-лист:



01. Dreamentia Theme

02. Finding Light

03. Into the Silent City

04. Mumbletypeg

05. The God Machine

06. Fanatic In The Attic

07. Meet "Old Harry"

08. The Quiet Prayers Of War

09. Biloxis

10. Thinning The Veil

11. Giving Up The Dangers



Состав:



Kurdt Vanderhoof - Guitar

Scott Albright - Vocals

Kerry Shacklett - Keyboards

Bobby Ferkovich - Bass

Charlie Lorme - Drums







+1 -0



просмотров: 105