сегодня



BRENT FITZ поедет в тур с THE DEAD DAISIES



THE DEAD DAISIES сообщили, что в ближайшем европейском туре примет участие Brent Fitz (SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS), который заменит Tommy Clufetos'a.











