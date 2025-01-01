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Ozzy Osbourne

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JAKE E. LEE о том, какую песню сыграет на финальном шоу OZZY



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JAKE E. LEE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какую песню OZZY он выбрал для финального шоу:

«Я знаю, что люди ждут "Bark at the Moon", но я не знаю. Сейчас, из-за моего запястья, артрита и всего остального, это будет очень сложно. У меня есть пару месяцев, чтобы подготовиться, так что я буду репетировать на всякий случай. Но физически это будет для меня довольно сложно».

Для Lee неспособность исполнить «Bark at the Moon» — худший из возможных сценариев. Поэтому у него есть план Б:

«Я нацелен на "Ultimate Sin". Она тяжёлая, и мне нравится соло в ней».

Независимо от того, какую песню он в конечном итоге исполнит в тот вечер, Lee говорит, что участие в прощальном концерте Ozzy — это «захватывающе».

«Black Sabbath была одной из моих трёх любимых групп. Между музыкантами была такая химия, которую невозможно запланировать или создать. Если кого-то из этих ребят нет в Black Sabbath, это уже не то.

Дио хорошо справился, но для меня это уже не Black Sabbath. А Bill Ward обладал тем самым свингом, который отличал их от всех других групп, пытавшихся играть металл».

Вспоминая, как участие в группе Ozzy изменило его жизнь, и о том, что большинство музыкантов неправильно играют «Bark at the Moon», Lee сказал:

«Я превратился из обычного гитариста из Лос-Анджелеса в музыканта, играющего на US Festival перед сотнями тысяч людей и путешествующего по миру».




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