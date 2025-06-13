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Новое видео HELLOWEEN



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"This Is Tokyo", новое видео группы HELLOWEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Giants & Monsters", выходящего 29 августа на Reigning Phoenix Music (RPM).

Andi Deris: «Я всегда хотел написать эту песню. Япония играет особую роль в моей жизни, потому что там я добился своих первых больших успехов. Я давно хотел создать песню, посвященную Японии, и наконец нашел подходящий текст. Потому что «Токио» звучит лучше, чем „Япония“, а город обозначает целую страну, которая очень для меня важна»

Трек-лист:

01. Giants On The Run
02. Saviour Of The World
03. A Little Is A Little Too Much
04. We Can Be Gods
05. Into The Sun
06. This Is Tokyo
07. Universe (Gravity For Hearts)
08. Hand Of God
09. Under The Moonlight
10. Majestic




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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13 июн 2025
Corpsegrinder04
Если не брать в рассчет что начальный мотив пиздец как напоминает их же песню Can't fight your desire, то вполне себе слушабельно.
13 июн 2025
K
Kiskenbassker
Нормально, но, надеюсь, это не лучшая песня на альбоме.
13 июн 2025
Rutger
Все сделано очень правильно, но жизни нет...
13 июн 2025
Darkside.ru MemberAlias
Да, начало практически один в один Can't fight your desire. И это самая лучшая часть этой песни, увы. Такое себе... Блекло и безжизненно. Да, и кто блять придумал моду на такой паторочный барабанный звук?! 

















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