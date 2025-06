сегодня



Новое видео HELLOWEEN



"This Is Tokyo", новое видео группы HELLOWEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Giants & Monsters", выходящего 29 августа на Reigning Phoenix Music (RPM).



Andi Deris: «Я всегда хотел написать эту песню. Япония играет особую роль в моей жизни, потому что там я добился своих первых больших успехов. Я давно хотел создать песню, посвященную Японии, и наконец нашел подходящий текст. Потому что «Токио» звучит лучше, чем „Япония“, а город обозначает целую страну, которая очень для меня важна»



Трек-лист:



01. Giants On The Run

02. Saviour Of The World

03. A Little Is A Little Too Much

04. We Can Be Gods

05. Into The Sun

06. This Is Tokyo

07. Universe (Gravity For Hearts)

08. Hand Of God

09. Under The Moonlight

10. Majestic







