JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"



JUDAS PRIEST выступлением 12 июня в рамках Rockfest в Турку открыли тур "Shield Of Pain" в рамках которого отмечается 35-летие "Painkiller":



01. All Guns Blazing (performed for first time since 2019; first time as an opener)

02. Hell Patrol

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Freewheel Burning

05. Breaking The Law

06. A Touch Of Evil

07. Night Crawler (first time since 2012)

08. Firepower

09. Solar Angels (first time since 2005)

10. Gates Of Hell

11. Metal Gods

12. The Serpent And The King (live debut)

13. One Shot At Glory

14. Between The Hammer And The Anvil

15. Judas Rising

16. Giants In The Sky (live debut)

17. Painkiller

18. Hell Bent For Leather

19. Living After Midnight











