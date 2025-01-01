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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 584
*Новое видео BATTLE BEAST 157
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 73
*Новое видео PARADISE LOST 53
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 44
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Judas Priest

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13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST

18 май 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»

3 май 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»

26 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов

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21 апр 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»

20 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»

18 апр 2025 : 		 Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a?

16 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e

15 апр 2025 : 		 Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST

13 апр 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Большую часть концертов мы записываем»

3 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы уже думаем над новым материалом»

22 мар 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «K. K. заменить невозможно!»

4 фев 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об эволюции

19 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все друзья!»

8 янв 2025 : 		 RICHIE FAULKNER именно та причина, почему JUDAS PRIEST все еще продолжают

4 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы постоянно идем вперед»

24 дек 2024 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я был уверен, что смогу!»

17 дек 2024 : 		 JUDAS PRIEST отыграли последний концерт

10 дек 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Не будем мы полный Painkiller играть!»

9 дек 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

5 дек 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Металлистами хотели быть с детства!»

24 ноя 2024 : 		 Scott Travis: «Я дал пинка JUDAS PRIEST!»

21 ноя 2024 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от Two Minutes To Late Night Crew

9 ноя 2024 : 		 Как JUDAS PRIEST вводили в ЗСРнР
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JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"



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JUDAS PRIEST выступлением 12 июня в рамках Rockfest в Турку открыли тур "Shield Of Pain" в рамках которого отмечается 35-летие "Painkiller":

01. All Guns Blazing (performed for first time since 2019; first time as an opener)
02. Hell Patrol
03. You've Got Another Thing Comin'
04. Freewheel Burning
05. Breaking The Law
06. A Touch Of Evil
07. Night Crawler (first time since 2012)
08. Firepower
09. Solar Angels (first time since 2005)
10. Gates Of Hell
11. Metal Gods
12. The Serpent And The King (live debut)
13. One Shot At Glory
14. Between The Hammer And The Anvil
15. Judas Rising
16. Giants In The Sky (live debut)
17. Painkiller
18. Hell Bent For Leather
19. Living After Midnight






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