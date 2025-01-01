сегодня



ALICE COOPER о воссоединении оригинального состава



ALICE COOPER в недавнем интервью для радио 95.5 KLOS рассказал о том, как произошло воссоединение с оригинальными участниками его группы для записи нового альбома:



«Когда мы расстались, мы не оформили развод, мы просто разошлись. Не было никаких конфликтов. Не было никаких судебных разбирательств или чего-то подобного. И мы продолжали общаться друг с другом. И наконец в какой-то момент — они работали над несколькими моими альбомами — я предложил: "Почему бы нам не создать альбом?" И мы привлекли продюсера Bob'a Ezrin'a. Я был просто поражён. Всё прошло как по маслу. Мы сочинили песни, и они звучали точно так же, как в 1975 году.



Потеря Глена была очень тяжёлой для нас, потому что он был нашим Китом Ричардсом. Мы пригласили Robby Krieger'a сыграть на "Black Mamba", и он идеально подошёл для этой песни. И мы нашли парня по имени Gyasi [Hues] в Нэшвилле, который просто идеально вписался».



На вопрос о том, стали ли участники оригинальной группы ALICE COOPER друзьями, Alice ответил:



«Стали. Не было ни одного пропущенного такта. Было ощущение, что именно этот альбом должен был выйти после "Billion Dollar Babies". В нём сохранилось то самое настроение».







+0 -0



просмотров: 225

