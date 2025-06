сегодня



MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве



Half Sumo, бруклинский арт-коллектив, сочетающий в себе жестокость боевых видов спорта с бунтарским духом уличной одежды, объявил сегодня о знаковом сотрудничестве с творцами трэш-металла MEGADETH. Это новаторское партнерство приурочено к 40-летию дебютного альбома группы «Killing Is My Business... And Business Is Good!», определившего жанр.



Альянс является свидетельством общей дисциплины и агрессивного артистизма, которые питают оба мира. Фронтмен MEGADETH Dave Mustaine, всю жизнь занимающийся боевыми искусствами, обладает черными поясами по таэквондо и укидокан каратэ, а также коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу, что делает это сотрудничество глубоко аутентичным.



Dave: «Видеть, как энергия нашего первого альбома воплощается в снаряжении, созданном для мата, - это захватывающий момент. Half Sumo идеально передали дух «Killing Is My Business...»».



«Дебютный альбом MEGADETH был объявлением войны статус-кво», — говорят основатели Half Sumo Луиджи Скарчелла Перино и Альберто Маркетти. «Он был технически блестящим, неапологетически агрессивным и установил новый стандарт для тяжелой музыки. Эту же энергию мы вливаем в наше снаряжение — дух аутсайдера, сражающегося с превосходящими силами. Эта коллекция — именно для них!»











+0 -0



просмотров: 236