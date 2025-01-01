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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 585
*Новое видео BATTLE BEAST 167
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 74
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 58
*Новое видео PARADISE LOST 53
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Megadeth

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15 июн 2025 : 		 MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве

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25 апр 2025 : 		 MEGADETH в студии

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19 апр 2025 : 		 Гитарист MEGADETH о своем вдохновении

1 апр 2025 : 		 Лидер MEGADETH заявил, что его решение завязать с крепким — это «самая большая ошибка его жизни»

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12 мар 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1995 года

7 мар 2025 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers

2 мар 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH о распределении денег в группах: «Чем более справедливое отношение ко всему этому, тем лучше»

2 мар 2025 : 		 Видео MEGADETH 1992 года

27 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH'95

26 фев 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1990 года

25 фев 2025 : 		 Бывший гитарист MEGADETH: «Мы знали, что RIP будет крутым»

24 фев 2025 : 		 MEGADETH в The Howard Stern Show '98

10 фев 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы работаем уже 90 дней»

2 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»

24 янв 2025 : 		 ALEX SKOLNICK был готов сыграть с MEGADETH в 2016

12 янв 2025 : 		 Винил MEGADETH выйдет зимой

8 янв 2025 : 		 Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы своей игрой на бас-гитаре»

25 дек 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «У нас полно идей для нового альбома»

24 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH

20 дек 2024 : 		 Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells"

1 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE начал работу над новым MEGADETH
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|||| сегодня

MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве



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Half Sumo, бруклинский арт-коллектив, сочетающий в себе жестокость боевых видов спорта с бунтарским духом уличной одежды, объявил сегодня о знаковом сотрудничестве с творцами трэш-металла MEGADETH. Это новаторское партнерство приурочено к 40-летию дебютного альбома группы «Killing Is My Business... And Business Is Good!», определившего жанр.

Альянс является свидетельством общей дисциплины и агрессивного артистизма, которые питают оба мира. Фронтмен MEGADETH Dave Mustaine, всю жизнь занимающийся боевыми искусствами, обладает черными поясами по таэквондо и укидокан каратэ, а также коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу, что делает это сотрудничество глубоко аутентичным.

Dave: «Видеть, как энергия нашего первого альбома воплощается в снаряжении, созданном для мата, - это захватывающий момент. Half Sumo идеально передали дух «Killing Is My Business...»».

«Дебютный альбом MEGADETH был объявлением войны статус-кво», — говорят основатели Half Sumo Луиджи Скарчелла Перино и Альберто Маркетти. «Он был технически блестящим, неапологетически агрессивным и установил новый стандарт для тяжелой музыки. Эту же энергию мы вливаем в наше снаряжение — дух аутсайдера, сражающегося с превосходящими силами. Эта коллекция — именно для них!»






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