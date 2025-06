14 июн 2025



JAMES MICHAEL : «Мы никогда не создавали SIXX:A.M. ради денег»



JAMES MICHAEL в интервью The Aquarian ответил на вопрос, планирует ли группа какие то активности:



«Знаете, это хороший вопрос. Когда SIXX:A.M. образовались, у нас никогда не было намерения стать группой. Мы были тремя парнями, которые были приятелями и любили творить вместе, и, действительно, первая музыка, которую мы создали для SIXX:A.M., выходила за рамки того, что происходило в музыке в то время. Мы наслаждались этим. Это вроде как guilty pleasure. Нам нравилось то, что мы могли нарушать правила того, что происходило в музыке в то время, и мы пронесли это через почти всю нашу карьеру, но мы достигли определенного предела, когда признали для себя, что мы были группой, которая должна была продолжать гастролировать и делать все то, что делают группы. Мы всегда говорили себе: «Эй, давайте продолжать делать это до тех пор, пока это весело», и не то чтобы это переставало быть веселым, но мы достигли момента, когда мы все посмотрели друг на друга и сказали: "Думаю, нам пора поставить точку в конце этого предложения. Думаю, каждому из нас пора заняться другими делами". По крайней мере, у меня был... Не хочу называть это страхом, но было опасение, что мы достигнем точки снижения эффективности, понимаете? Я не хотел, чтобы у меня были альбомы, о которых я буду вспоминать с сожалением. Пара песен, которые мы сделали ближе к концу, если быть честным с вами, не вызывали у меня такого восторга. Мне не стыдно за них, но я чувствую, что если бы мы продолжили, то таких моментов и таких песен было бы больше.



Послушайте, мы никогда не создавали SIXX:A.M. ради денег. Мы никогда не занимались этим, чтобы положить деньги на наши банковские счета. Поэтому мы подумали: «Зачем мы это делаем, если мы не чувствуем того же, что и раньше?». Когда мы записали «Prayers For The Damned» и «Prayers For The Blessed», я думаю, все трое из нас тогда знали, что это, скорее всего, будет концом нашей работы над альбомами».







