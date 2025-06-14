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Exodus

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|||| 13 июн 2025

Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну не хрена ж себе!"»



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GARY HOLT в интервью Rock Hard подтвердил, что у группы практически на руках два записанных альбома:

«Мы просто решили, что будем работать над собой изо всех сил и постараемся добиться поставленной цели. И второй альбом уже на 80 процентов записан, потому что мы записали 18 песен. И когда придет время для следующего альбома, мы запишем еще две песни, а не 10. И тогда я смогу поехать в отпуск. У меня никогда в жизни не было отпуска... Мы много работали. Мы были в студии семь недель, и через день после окончания записи мы отправились в тур. Так что со 2 марта я уже две с половиной недели дома».

Говоря о возможной дате выхода первого нового альбома EXODUS, Gary сказал:

«Да, в начале следующего года. Думаю, в феврале. А что касается второго, то мы еще подумаем. Но у меня будет гораздо меньше работы, когда придет время. Все мы можем отправиться в отпуск. У меня никогда не было отпуска».

По его словам, гитарист EXODUS на протяжении двух десятилетий Lee Altus «очень старался» в этот раз «и сделал шесть [песен]».

«Как правило, он участвует в работе над парой песен. А тут он написал целых шесть. И он сделал самую длинную песню. Я тот парень, который пишет длинные песни, и большинство моих песен длится пять минут.

Но альбом получился впечатляющим. Мы не могли бы гордиться им больше. Он прекрасен. Он сокрушительный. Он цепляющий — хиты, сокрушительные хиты. Он захватывающий. Есть вещи, которые сильно отличаются от наших, но это на 100 процентов EXODUS. Вы скажете: «Ни хрена себе!»»




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14 июн 2025
WahrandPhain
Покерфейс был когда еще слушал 30 лет назад баундед бай блад, так что вряд ли новый альбом Ексодус способен вызвать хоть какую-то эмоцию. 

















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