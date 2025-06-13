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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 584
*Новое видео BATTLE BEAST 158
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 73
*Новое видео PARADISE LOST 53
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 44
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Metallica

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13 июн 2025 : 		 Ремастированная версия альбома METALLICA доступна для прослушивания

13 июн 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «С самого начала мы заявили, что не будем замыкаться в рамках и не будем всегда делать то, что от нас ожидают»

12 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июн 2025 : 		 Музыканты METALLICA исполнили DEATH

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июн 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'96

4 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

1 июн 2025 : 		 Гитарист METALLICA о своем лучшем альбоме

30 май 2025 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я столько написал METALLICA, а они, они...и!»

29 май 2025 : 		 METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «Master Of Puppets»

24 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 май 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'95

21 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 май 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'95

16 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2025 : 		 Гитарист METALLICA представляет бокс-сет Load

13 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 апр 2025 : 		 Переиздание Load METALLICA выйдет летом
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|||| 13 июн 2025

Ремастированная версия альбома METALLICA доступна для прослушивания



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Группа METALLICA опубликовала ремастированную версию альбома Load




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Сами слушайте этот кусок говна. 

















просмотров: 321





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