сегодня



Новое видео FAIRYLAND



“Unity”, новое видео FAIRYLAND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Story Remains, релиз которого состоялся 13 июня на Frontiers Music Srl:



“Downfall”

“To Stars And Beyond”

“Karma”

“A New Dawn”

“We Shall Hunt The Sun”

“Hopeless Still”

“Samsara”

“Unity”

“Council Of The Gods”

“The Chosen Ones”

“Unbreakable”

“Postscript”

“Suffering Ages” (feat. Elisa C. Martin)







+0 -0



просмотров: 69