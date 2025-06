сегодня



Новая песня INSANIA



“No One’s Hero”, новая песня INSANIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The Great Apocalypse, релиз которого состоялся 13 июня на Frontiers Music Srl:



“The Trinity”

“Indestructible”

“No One’s Hero”

“Afterlife”

“Revolution”

“The Prophesier”

“Fire From Above”

“Underneath The Eye”

“The Great Apocalypse (When Hell Is All Around)”







