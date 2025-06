сегодня



"Live From The Heart", новое видео SWEET FREEDOM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Blind Leading The Blind", релиз которого намечен на 29 августа:



1. Infinity

2. Tears Of The Sun

3. Another Day

4. Skin And Bone

5. Innocent Child

6. Live From The Heart

7. Skeleton Key

8. Solid Ground

9. I Push Too Hard

10. Outcry



Состав:



Matti Alfonzetti - Lead and backing vocals

Håkan Nilsson - Lead and rhythm guitars, backing vocals

Jan Lund - Bass and backing vocals

Håkan Rangemo - Drums and percussion, backing vocals

Jörgen Schelander - Organ and keyboards, backing vocals





