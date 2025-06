сегодня



Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом



“The Shining”, обновленное видео BLACK SABBATH в 4К, доступно ниже. Этот трек взят из новой обновленной версии альбома The Eternal Idol, релиз которой намечен на 25 июля:



“The Shining”

“Ancient Warrior”

“Hard Life To Love”

“Glory Ride”

“Born To Lose”

“Nightmare”

“Scarlet Pimpernel”

“Lost Forever”

“Eternal Idol”

“Some Kind Of Woman” *

“Black Moon” *



*CD only bonus tracks







