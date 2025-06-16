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Лидер POSSESSED: «Без Чака Death бы не взлетел»



Jeff Becerra в недавнем интервью ответил на вопрос, кто был первой тру-дэт-металл-группой — DEATH или POSSESSED:



«Как вы знаете, Чак Шульдинер был моим хорошим другом. И я не считаю дэт-металл чем-то единственным или доведённым до совершенства. Я вижу в нём духовную свободу. Это не обязательно сочетание определённых элементов, которые дают предсказуемый результат. Мы с Чаком были очень похожи в своих мыслях.



Не знаю, известно ли вам это, но Чак ещё до "Scream Bloody Gore" переехал [в район залива Сан-Франциско] в дом президента фан-клуба POSSESSED, чтобы быть ближе к нам, чтобы быть ближе ко мне, и я помню, как Чак показывал мне предшественников "Scream Bloody Gore", он был очень, очень увлечён POSSESSED. Он сказал: "Послушай, Jeff. Я звучу точно так же, как ты. Это нормально?" А я ответил: "Да, чёрт возьми, нормально". И в тот момент я понял, что будет не одна дэт-металл-группа, потому что это стало настоящим брендом. Мы знали, что есть трэш-металл, мы знали, что VENOM — это блэк-металл, мы знали, что есть спид-металл, и мы говорили: "Мы хотим сделать..." POSSESSED были уникальны. В то время нам дали карт-бланш как самой тяжёлой группе на планете. И мы сказали: "Давайте назовём себя дэт-металлом. Это отделит нас от других групп, потому что люди будут говорить: «POSSESSED — это именно та самая дэт-металл-группа". Так что я наивно полагал, что POSSESSED будут единственной дэт-металл-группой и будут известны как "та самая группа". Но когда появился Чак, который был очарован нами и желал быть ближе к сцене, я понял, что дело сдвинется с мёртвой точки. И поэтому я считаю, что без Чака это не стало бы самостоятельным "жанром". Я полагаю, что это было сочетание меня и Чака, а также того, что последовало за нами, что помогло жанру стать по-настоящему популярным.



Если говорить в перспективе, то DEATH были, наверное, в четыре раза масштабнее POSSESSED. Мы закончили, когда они были в самом расцвете сил, и они обрели масштаб. Они были дико успешны. И поэтому они были гораздо более коммерчески жизнеспособной группой, на которой можно было заработать, а POSSESSED всегда были чем-то вроде странной "нишевой" группы, которая не была настолько коммерчески успешной. Так что да, это было необходимо. И я, честное слово, не думаю, что... Я считаю, что это была удачная комбинация. Вряд ли дэт-металл имел бы такую силу, если бы не Чак. И он был хорошим другом — действительно хорошим другом и отличным парнем».



Jeff рассказал о музыкальной связи, которая была у него с Чаком:



«Это удивительно, поскольку я был очень увлечён... Тогда я был ещё ребёнком. Мы были подростками. И когда я встретил Чака, я не знал, кто он такой. Он был просто каким-то ребёнком, сидящим на диване. И он действительно был таким: "Эй, Jeff, иди сюда". Я сел рядом, а он мне сказал: "Зацени этот рифф". А я такой: "Как скажешь. Я всё равно ничем не занят." — "Эй, зацени рифф". И вскоре он просто продолжал риффовать и риффовать, а я делал заметки. Я сказал: "Чувак, ну ты даёшь, ты властелин риффов!" А он просто отрывался, рифф за риффом. И я лишь наблюдал за тем, как работает его мозг. Он был очень напряжён и очень увлечён своим ремеслом. И, конечно, это очень вдохновляло. Мы оба были очень индивидуальны и делали своё дело, но Чак был просто потрясающим с самого начала. Чак был гением в своих творениях. И я подумал, что оказался в хорошей компании. Хорошо, что он оказался на нашем диване в нужное время. Тогда это выглядело как обычный день, но теперь, когда я это вспоминаю, мне кажется, что совпадений не бывает. Всё происходит не просто так. Например, когда я расстался со своей первой группой BLIZZARD, я случайно встретил [гитариста POSSESSED] Mike'а Torrao, который придерживался схожих взглядов на то, чтобы стать самой тяжёлой группой в мире. Это удивительное совпадение, потому что тогда никто так не думал. Я просто случайно встретил того единственного парня, который был единомышленником. Так что это просто невероятно. Я знаю, что это было предначертано судьбой. Я думаю, что такие группы, как POSSESSED и DEATH, это было нечто необычное... Я хотел быть тяжелее, и я не мог стать достаточно тяжёлым. И я думаю, что Чак увидел это во мне, и он услышал это в нашей музыке, и он захотел быть ближе. И быть частью той сцены было очень круто. А потом, конечно, появились такие группы, как SADUS и AUTOPSY, и всё пошло как по маслу. История получилась очень интересной и органичной».







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