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Cactus

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CARMINE APPICE о влиянии CACTUS на VAN HALEN



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CARMINE APPICE в недавнем интервью обсудил влияние CACTUS на ранних VAN HALEN. О том, что песня CACTUS "Let Me Swim" явно повлияла на создание "Eruption", он ответил:

«О, "Eruption". А как насчёт "Parchman Farm"? Сравните с песней VAN HALEN "Hot For Teacher".

В те дни, когда VAN HALEN только появились, я был в туре и записывался с Rod'ом, поэтому у меня не было времени слушать радио и следить за тем, что происходит. Но через некоторое время, и не очень долгое, я услышал об "Eruption". Когда я услышал её, я подумал: "О Боже. Это вступление к "Swim"». Так что на альбоме CACTUS, который мы записали в прошлом году ["Temple Of Blues - Influences & Friends"], Doug Aldrich и Marco Mendoza с нами сыграли переработанную версию "Let Me Swim", а я сделал вступление к "Let Me Swim" длиннее. Я сказал: "Doug, просто делай своё дело, чувак". И он так и сделал... Я хотел, чтобы это явно звучало как "Eruption", чтобы мы могли говорить об этом в интервью, что я и сделал. И это потрясающе. Но вы должны послушать эту новую версию "Let Me Swim" с Doug Aldrich. Вы услышите это. Мы действительно удлинили её. Doug — монстр-гитарист».




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