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Новое видео BATTLE BEAST
167
BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN
75
BURTON C. BELL открыл австралийский тур
65
Новое видео PARADISE LOST
53
Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К
45
все новости группы
The 3rd and the Mortal
Норвегия
Atmospheric Rock
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Doom Metal
http://mortal.info
15 июн 2025
:
KARI RUESLÅTTEN выступила с THE 3RD AND THE MORTAL
22 дек 2024
:
KARI RUESLÅTTEN выступит с THE 3RD AND THE MORTAL
15 июн 2025
KARI RUESLÅTTEN выступила с THE 3RD AND THE MORTAL
Видео с выступления THE 3RD AND THE MORTAL, отмечающих 30-летие двух релизов "Tears Laid In Earth" и "Sorrow", состоявшееся в рамках фестиваля Ecosystemic, доступно для просмотра ниже.
«Вчера у нас был замечательный вечер в Риге! Спасибо вам большое за то, что сделали наше первое совместное шоу таким замечательным!»
Сет-лист:
Grevinnens bønn
Death Hymn
Autopoéma
Salva Me
Silently I Surrender
Song
In Mist Shrouded
Ring of Fire
Trial of Past
Shaman
Vandring
Why So Lonely
Oceana
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16 июн 2025
B
Bonanza
Кари - молодчага; не отсырел еще порох в пороховницах! :-)
Не говоря уж о том, что, как и прежде, чрезвычайно мила (хоть и слегка постарела).
16 июн 2025
Hellg
Даже и не верится, что прошло 30 лет. Как сейчас помню, что просил поставить кассету с "Tears Laid In Earth" в ларьке.
Но альбомы с Энн-Мари Эдвардсен музыкально нравятся больше.
просмотров: 199
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Не говоря уж о том, что, как и прежде, чрезвычайно мила (хоть и слегка постарела).
Но альбомы с Энн-Мари Эдвардсен музыкально нравятся больше.