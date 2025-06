15 июн 2025



KARI RUESLÅTTEN выступила с THE 3RD AND THE MORTAL



Видео с выступления THE 3RD AND THE MORTAL, отмечающих 30-летие двух релизов "Tears Laid In Earth" и "Sorrow", состоявшееся в рамках фестиваля Ecosystemic, доступно для просмотра ниже.



«Вчера у нас был замечательный вечер в Риге! Спасибо вам большое за то, что сделали наше первое совместное шоу таким замечательным!»



Сет-лист:



Grevinnens bønn

Death Hymn

Autopoéma

Salva Me

Silently I Surrender

Song

In Mist Shrouded

Ring of Fire

Trial of Past

Shaman

Vandring

Why So Lonely

Oceana







+2 -0



( 2 ) просмотров: 199