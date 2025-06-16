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The 3rd and the Mortal

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|||| 15 июн 2025

KARI RUESLÅTTEN выступила с THE 3RD AND THE MORTAL



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Видео с выступления THE 3RD AND THE MORTAL, отмечающих 30-летие двух релизов "Tears Laid In Earth" и "Sorrow", состоявшееся в рамках фестиваля Ecosystemic, доступно для просмотра ниже.

«Вчера у нас был замечательный вечер в Риге! Спасибо вам большое за то, что сделали наше первое совместное шоу таким замечательным!»

Сет-лист:

Grevinnens bønn
Death Hymn
Autopoéma
Salva Me
Silently I Surrender
Song
In Mist Shrouded
Ring of Fire
Trial of Past
Shaman
Vandring
Why So Lonely
Oceana




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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16 июн 2025
B
Bonanza
Кари - молодчага; не отсырел еще порох в пороховницах! :-)
Не говоря уж о том, что, как и прежде, чрезвычайно мила (хоть и слегка постарела).
16 июн 2025
Hellg
Даже и не верится, что прошло 30 лет. Как сейчас помню, что просил поставить кассету с "Tears Laid In Earth" в ларьке.
Но альбомы с Энн-Мари Эдвардсен музыкально нравятся больше. 

















просмотров: 199





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