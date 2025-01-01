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The Rockett Mafia

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MICK SWEDA о выборе кавер-версий в THE ROCKETT MAFIA



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MICK SWEDA в недавнем интервью рассказал о том ,как оказался в составе THE ROCKETT MAFIA:

«Было очень интересно, как это получилось. Мой друг Bryan [Kimes], который играет со мной в THE HOT SUMMERS, столкнулся с Rikki, и Rikki искал ребят, чтобы воплотить в жизнь свою идею о группе. Мой друг порекомендовал меня на место гитариста, и мы с Rikki встретились, отлично поладили и отлично провели время, играя. И с тех пор все развивается. В начале июля у нас несколько концертов на Среднем Западе и в районе Пенсильвании, и мы надеемся, что их будет еще много».

На вопрос о том, есть ли у него и его коллег по группе THE ROCKETT MAFIA «определенная эпоха», которой он «старается придерживаться», когда речь заходит о выборе песен для каверов, Mick сказал:

«Да, мы определенно хотели сделать что-то более неизвестное, и мы попробовали несколько вещей. У BADFINGER есть песня Baby Blue, которую я всегда любил с детства. И мы любим ее исполнять. Однако нужно оценить, как все это будет восприниматься. Не все знакомы с подобным материалом. Поэтому, даже если мы пробуем что-то... Например, мы записали трек «I Think I Love You», который был первым синглом «Семейки Партридж», который я услышал в детстве. И это довольно сложный трек для кавера, по крайней мере, на начальном этапе, но я полагаю, что мы получили от него массу удовольствия. И теперь ее можно услышать.

Но список песен постоянно меняется. Мы начинаем с того, что в наших сердцах, между Rikki и мной, а это 70-е, если уж на то пошло. Отсюда и идет разветвление. И мы просто следим за тем, чтобы мелодии были веселыми, энергичными и интересными».




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