15 июн 2025



SAVATAGE открыли европейский тур



SAVATAGE выступлением 13 июня в рамках фестиваля Into The Grave, Leeuwarden, Netherlands. открыли первый за 23 года европейский тур:



01. The Ocean

02. Welcome

03. Jesus Saves

04. Taunting Cobras

05. Strange Wings

06. The Wake Of Magellan

07. Nothing's Going On (performed live for first time since 1998)

08. Handful Of Rain

09. Chance

10. Dead Winter Dead

11. Turns To Me

12. Sirens

13. Gutter Ballet

14. Edge Of Thorns

15. Power Of The Night

16. Hall Of The Mountain King







+0 -0



( 2 ) просмотров: 275