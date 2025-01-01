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Metallica

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Фронтмен METALLICA: «Когда я выхожу на сцену, я чувствую себя там гораздо более комфортно, чем в обычной жизни»



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Музыканты METALLICA приняли участие в сессии вопросов и ответов для журнала The New Yorker после показа их нового документального фильма «Metallica Saved My Life», премьера которого состоялась в среду, 11 июня, на фестивале Tribeca в Нью-Йорке в BMCC Tribeca Performing Arts Center.

Режиссер Jonas Åkerlund, который ранее снял музыкальные клипы METALLICA на песни «Turn The Page» 1998 года, «Whiskey In The Jar» 1999 года и «ManUNkind» 2016 года, взял интервью у фанатов из 23 разных стран для документального фильма, который планируется выпустить в конце этого года.

Фронтмен METALLICA James Hetfield рассказал о своей связи с фанатами:

«Когда я выхожу на сцену, я чувствую себя там гораздо более комфортно, чем в обычной жизни. Я чувствую, что с фанатами мне гораздо легче быть собой, и чем больше я являюсь собой, тем больше им это нравится. Это прямо противоположно тому, как меня воспитывали. Не всегда приветствуется по разным причинам, когда ты пытаешься быть самим собой. Но когда я говорю правду на сцене, и другие люди понимают эту правду, мы четверо прошли через многое вместе, и нам это очень важно, потому что многое происходит с нами даже в четвёртое десятилетие существования группы. С каждым десятилетием всё становится ещё лучше.

Нормально быть человеком, совершать ошибки и учиться на них. И именно поэтому мы здесь. Мы здесь, чтобы учиться. И мы учимся друг у друга. А если не пробовать, то ничему и не научишься. Я, пожалуй, вырос в самые мрачные времена. Принимая хорошее и плохое как часть жизни... Жизнь не просто продолжается, это происходит со мной.

Я много узнал о себе и других людях, о том, как жить лучше, не воспринимать всё слишком серьёзно, быть на сцене и оставаться собой. Мы можем этим заниматься. У меня лучшая работа в мире!»

На вопрос о переходе от мировых гастролей и выступлений перед миллионами восторженных поклонников к возвращению домой и привыканию к обычной семейной жизни James ответил:

«Твоя семья тоже должна с этим справляться. Ты возвращаешься домой, а они делают всё, чтобы ты не чувствовал себя примадонной: "Вот твой список дел". А ты думаешь: "Меня только что носили на руках".
Мы знаем, что у всех нас есть свои ритуалы, через которые мы должны пройти. Возвращение из тура и разбор полётов, кошмары о гитарах из резины и о том, что я не могу дотянуться до микрофона. Мне перед этим снится много тревожных снов. И я заметил, что я слишком много накручиваю себе в голове, но как только я встаю за микрофон, всё становится как надо. Есть часть объективации, с которой мы должны справиться... И я работал над тем, чтобы не бороться с этим, а просто принимать это и понимать, что люди выражают себя так из-за того, что ты значишь в их жизни. Я понятия не имею, через что они проходят. Они думают, что знают меня, но на самом деле это не так. У меня нет времени, чтобы познакомиться со всеми. Но это действительно здорово — иметь возможность вернуться домой и чувствовать себя комфортно в наших родных городах. И мы чувствуем: "Мы снова можем быть просто людьми". Но мы получаем лучшее из обоих миров. Так что я не жалуюсь».

Kirk добавил:

«Мне нравится попадать в ситуации и окружать себя людьми, где все сразу становятся равными, и это сбивает меня с пьедестала, на котором я, возможно, находился последние три или четыре недели. Обычно это значит опустить доску для сёрфинга в воду, спуститься на пляж, заняться сёрфингом, попасть под удары океана и волноваться о том, что тебя побьют другие сёрферы. Это сразу же возвращает меня на землю и приводит в чувство».




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