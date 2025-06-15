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Megadeth

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|||| 15 июн 2025

Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»



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DAVID ELLEFSON в недавнем интервью вновь выступил в защиту альбома Risk:

«Альбом "Risk", пожалуй, является самым противоречивым альбомом в каталоге. И, по правде говоря, мы выпустили не тот альбом, который, вероятно, хотели выпустить, потому что мы считали само собой разумеющимся, что "мы сочиним хеви-металлические композиции, когда приедем в Нэшвилл". А потом, конечно, мы настолько увлеклись сочинением других песен для альбома, что у нас не осталось времени, чтобы действительно сыграть металл-композиции. И это интересно, потому что проходя через этот процесс, ты словно отдаляешься от того, чтобы быть металл-группой. С альбомом "Cryptic Writings" это сработало, потому что мы были в значительной степени металл-группой, сочинившей, скажем, четыре песни — "Trust", "Almost Honest", "Use The Man", "A Secret Place". Это были четыре сингла, намеренно ориентированными на активный рок, американское FM-радио, потому что металл менялся, музыка менялась».

David объяснил решение MEGADETH использовать более коммерческое звучание на «Risk»:

«Если вы занимаетесь какой-либо деятельностью, будь то Starbucks, MEGADETH, Chevrolet или что-то ещё, вы должны быть в курсе рыночных тенденций, рыночных изменений и уметь адаптироваться к тому, что происходит, иначе вы вылетите из бизнеса. Так что мы сыграли в эту игру на "Cryptic Writings", попали в яблочко и выиграли. С "Risk" мы сыграли в эту игру, но было и другое... Музыка на самом деле становилась тяжелее, как заметил один мой друг... Пока мы становились легче, появлялись DISTURBED, GODSMACK, Rob Zombie и более тяжёлый вид современного рока, ню-метал. KORN были чем-то вроде новой METALLICA для ню-метала; я называю их METALLICA ню-металлического движения».

Относительно того, как некоторые современники MEGADETH отнеслись к подъёму гранжа и ню-метала в 1990-х, он сказал:

«SLAYER не изменились. TESTAMENT не изменились. Я скажу так: ANTHRAX, наверное, были вынуждены, потому что у них сменился вокалист, но Bush — это что-то с чем-то. Когда этот парень поёт, его хочется слушать, потому что он великолепный певец. И он стал новым стартом и перезапустил их в 1990-х, просто заменив одного участника. И когда речь идёт о вокалисте, это особенно важно, потому что в группе первым слышат вокалиста. Так что они тоже прошли через это. Из "Большой четвёрки" SLAYER не играли по правилам, в то время как ANTHRAX, MEGADETH и METALLICA играли. И наконец, когда наступили 2000-е, мы подумали: "Слава Богу, что это десятилетие закончилось". Я не жалуюсь на 1990-е. Для MEGADETH это было самое успешное десятилетие. Мы были очень плодотворны. У нас были самые успешные и, пожалуй, самые популярные работы с этим составом».

Возвращаясь к вопросу, почему «Risk» остаётся недооценённым альбомом в дискографии MEGADETH, David добавил:

«Что было, то было. Я помню, и я уже рассказывал эту историю раньше, однажды фанат подошёл ко мне и спросил: "Почему вы, ребята, так пренебрежительно отзываетесь о "Risk"? Я был очень молод, и это был первый альбом MEGADETH, который я купил. Я влюбился в него и с тех пор купил все остальные альбомы". И я подумал: "Я приобщился к KISS с "Destroyer". Недавно я разговаривал с кое-какими людьми, и они сказали: "О, "Destroyer". Этот альбом был как их "Risk", понимаете, о чём я? "После этого я не мог больше слушать KISS", потому что они купили "Hotter Than Hell" и "Dressed To Kill". Я подумал, что в каком бы возрасте мы ни были, мы не можем на это повлиять. Так что всё, что попадается нам на глаза в культурном, музыкальном, художественном плане, это отпечаток того, где мы находимся в данный момент. И, как сказал этот фанат, они купили "Risk", а потом купили все остальные альбомы MEGADETH, так же как я купил "Destroyer", а потом купил KISS "Alive!", "Dressed To Kill" и "Hotter Than Hell"... Но именно "Destroyer" привлёк меня. И я подумал, что то же самое верно и в этом случае. Люди любят вещи по разным причинам. А некоторые не любят вещи по разным причинам, и это нормально. Это преимущество выбора. Так нас создал Господь. Поэтому невозможно всегда угодить всем, и, честно говоря, мы не занимаемся этим. Наш бизнес — создавать и делать то, что нам нравится, и, надеюсь, найдётся достаточно других таких же тупоголовых в чёрных футболках, как мы, которым это тоже понравится. А потом, как только выходит первый альбом, жребий брошен. И с этого момента ваша карьера становится чем-то вроде шахматной партии, потому что было бы печально, если бы мы записали ещё 15 раз "Killing Is My Business". Мы растём, получаем новый опыт, и музыка отражает это».




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15 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Да хороший альбом, явно лучше Load.
15 июн 2025
Lord Iscariah
Вашингтон Ирвинг, Ебанулся? Риск херота редкостная. Там ни то, что одной песни хорошей, там даже двух нот они внятно связать не смогли. Load по сравнению с этим говном просто шедевр.
16 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Lord Iscariah, Лев если и слушал Load, то не причмокивал. И языком не работал. По-злому только за губой погонял, без удовольствия.
16 июн 2025
father
Вашингтон Ирвинг, Вот кстати если сравнивать, то и правда Risk поприкольнее, чем Load, как бы ебануто это ни было. Так что один раз Мастейн превзошёл Метлу, правда не там, где надо, а на каком-то гачи-ринге:) 

















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