Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью вновь выступил в защиту альбома Risk:



«Альбом "Risk", пожалуй, является самым противоречивым альбомом в каталоге. И, по правде говоря, мы выпустили не тот альбом, который, вероятно, хотели выпустить, потому что мы считали само собой разумеющимся, что "мы сочиним хеви-металлические композиции, когда приедем в Нэшвилл". А потом, конечно, мы настолько увлеклись сочинением других песен для альбома, что у нас не осталось времени, чтобы действительно сыграть металл-композиции. И это интересно, потому что проходя через этот процесс, ты словно отдаляешься от того, чтобы быть металл-группой. С альбомом "Cryptic Writings" это сработало, потому что мы были в значительной степени металл-группой, сочинившей, скажем, четыре песни — "Trust", "Almost Honest", "Use The Man", "A Secret Place". Это были четыре сингла, намеренно ориентированными на активный рок, американское FM-радио, потому что металл менялся, музыка менялась».



David объяснил решение MEGADETH использовать более коммерческое звучание на «Risk»:



«Если вы занимаетесь какой-либо деятельностью, будь то Starbucks, MEGADETH, Chevrolet или что-то ещё, вы должны быть в курсе рыночных тенденций, рыночных изменений и уметь адаптироваться к тому, что происходит, иначе вы вылетите из бизнеса. Так что мы сыграли в эту игру на "Cryptic Writings", попали в яблочко и выиграли. С "Risk" мы сыграли в эту игру, но было и другое... Музыка на самом деле становилась тяжелее, как заметил один мой друг... Пока мы становились легче, появлялись DISTURBED, GODSMACK, Rob Zombie и более тяжёлый вид современного рока, ню-метал. KORN были чем-то вроде новой METALLICA для ню-метала; я называю их METALLICA ню-металлического движения».



Относительно того, как некоторые современники MEGADETH отнеслись к подъёму гранжа и ню-метала в 1990-х, он сказал:



«SLAYER не изменились. TESTAMENT не изменились. Я скажу так: ANTHRAX, наверное, были вынуждены, потому что у них сменился вокалист, но Bush — это что-то с чем-то. Когда этот парень поёт, его хочется слушать, потому что он великолепный певец. И он стал новым стартом и перезапустил их в 1990-х, просто заменив одного участника. И когда речь идёт о вокалисте, это особенно важно, потому что в группе первым слышат вокалиста. Так что они тоже прошли через это. Из "Большой четвёрки" SLAYER не играли по правилам, в то время как ANTHRAX, MEGADETH и METALLICA играли. И наконец, когда наступили 2000-е, мы подумали: "Слава Богу, что это десятилетие закончилось". Я не жалуюсь на 1990-е. Для MEGADETH это было самое успешное десятилетие. Мы были очень плодотворны. У нас были самые успешные и, пожалуй, самые популярные работы с этим составом».



Возвращаясь к вопросу, почему «Risk» остаётся недооценённым альбомом в дискографии MEGADETH, David добавил:



«Что было, то было. Я помню, и я уже рассказывал эту историю раньше, однажды фанат подошёл ко мне и спросил: "Почему вы, ребята, так пренебрежительно отзываетесь о "Risk"? Я был очень молод, и это был первый альбом MEGADETH, который я купил. Я влюбился в него и с тех пор купил все остальные альбомы". И я подумал: "Я приобщился к KISS с "Destroyer". Недавно я разговаривал с кое-какими людьми, и они сказали: "О, "Destroyer". Этот альбом был как их "Risk", понимаете, о чём я? "После этого я не мог больше слушать KISS", потому что они купили "Hotter Than Hell" и "Dressed To Kill". Я подумал, что в каком бы возрасте мы ни были, мы не можем на это повлиять. Так что всё, что попадается нам на глаза в культурном, музыкальном, художественном плане, это отпечаток того, где мы находимся в данный момент. И, как сказал этот фанат, они купили "Risk", а потом купили все остальные альбомы MEGADETH, так же как я купил "Destroyer", а потом купил KISS "Alive!", "Dressed To Kill" и "Hotter Than Hell"... Но именно "Destroyer" привлёк меня. И я подумал, что то же самое верно и в этом случае. Люди любят вещи по разным причинам. А некоторые не любят вещи по разным причинам, и это нормально. Это преимущество выбора. Так нас создал Господь. Поэтому невозможно всегда угодить всем, и, честно говоря, мы не занимаемся этим. Наш бизнес — создавать и делать то, что нам нравится, и, надеюсь, найдётся достаточно других таких же тупоголовых в чёрных футболках, как мы, которым это тоже понравится. А потом, как только выходит первый альбом, жребий брошен. И с этого момента ваша карьера становится чем-то вроде шахматной партии, потому что было бы печально, если бы мы записали ещё 15 раз "Killing Is My Business". Мы растём, получаем новый опыт, и музыка отражает это».







