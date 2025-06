15 июн 2025



Альбом RISE AGAINST был готов уже год назад



Вокалист RISE AGAINST в интервью Rock Sound на фестивале Download рассказал о новом альбоме "Ricochet":



«Мы были готовы [к выпуску альбома] еще год назад, просто собирали все мелкие детали, иллюстрации и все такое прочее. Так что мы уже давно готовились, и мы рады, что наконец-то выпускаем его. Сейчас вышли только три песни. Так что я очень надеюсь, что люди смогут услышать его целиком очень скоро, что и произойдет — 15 августа. Мы собираемся дебютировать [с последним синглом] «I Want It All» в Великобритании впервые, я думаю, здесь [в пятницу] днем [на Download]. Так что, да, мы очень рады этому!»







