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*Новое видео BATTLE BEAST 167
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 75
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 65
*Новое видео PARADISE LOST 53
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 45
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Rise Against

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15 июн 2025 : 		 Альбом RISE AGAINST был готов уже год назад

29 май 2025 : 		 Новое видео RISE AGAINST

7 апр 2025 : 		 Новая песня RISE AGAINST

13 мар 2025 : 		 Новое видео RISE AGAINST

3 мар 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идеологии правого крыла»

23 фев 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST: «Трамп — это ужас ужасный!»

19 фев 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST о новом материале

24 янв 2025 : 		 Новая песня RISE AGAINST

29 июн 2022 : 		 RISE AGAINST — об абортах

13 июн 2022 : 		 RISE AGAINST выпустили новый ЕР

9 апр 2022 : 		 Новое видео RISE AGAINST

6 ноя 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

22 окт 2021 : 		 Концертный трек от RISE AGAINST

2 июн 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 май 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

9 апр 2021 : 		 RISE AGAINST исполнили новый трек

20 мар 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 фев 2021 : 		 Ремикс HEALTH на RISE AGAINST

19 сен 2020 : 		 Анимированное видео RISE AGAINST

14 сен 2020 : 		 Новая песня RISE AGAINST попала в саундтрек

17 июл 2020 : 		 RISE AGAINST выпустили расширенную версию альбома The Black Market

6 ноя 2014 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 июл 2014 : 		 Новое видео RISE AGAINST

16 июл 2014 : 		 RISE AGAINST исполнили кавер-версию GUNS N'ROSES

6 июн 2014 : 		 Новый альбом RISE AGAINST выйдет в июле

16 сен 2013 : 		 Новое видео RISE AGAINST
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|||| 15 июн 2025

Альбом RISE AGAINST был готов уже год назад



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Вокалист RISE AGAINST в интервью Rock Sound на фестивале Download рассказал о новом альбоме "Ricochet":

«Мы были готовы [к выпуску альбома] еще год назад, просто собирали все мелкие детали, иллюстрации и все такое прочее. Так что мы уже давно готовились, и мы рады, что наконец-то выпускаем его. Сейчас вышли только три песни. Так что я очень надеюсь, что люди смогут услышать его целиком очень скоро, что и произойдет — 15 августа. Мы собираемся дебютировать [с последним синглом] «I Want It All» в Великобритании впервые, я думаю, здесь [в пятницу] днем [на Download]. Так что, да, мы очень рады этому!»




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