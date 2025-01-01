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K.K. DOWNING: «Многие фанаты смотрят на KK'S PRIEST свысока, потому что называют нас трибьют-группой»



K.K. DOWNING в интервью Made In Metal рассказал о том, что поклонники JUDAS PRIEST теперь могут наслаждаться двумя разными группами, исполняющими похожую музыку, — его бывшей группой, которая продолжает гастролировать и записывать новый материал, и KK'S PRIEST:



«В следующий раз, когда KK'S PRIEST выйдут на сцену и дадут несколько концертов] мы, вероятно, исполним песню "Cathedral Spires" [из альбома JUDAS PRIEST 1997 года „Jugulator“] и некоторые другие песни, а также, возможно, материал из "Rocka Rolla".



У нас большой каталог, плюс новый материал. Я сочиняю новый материал, ребята из нынешнего состава JUDAS PRIEST тоже сочиняют новый материал.



Так что поклонники могут наслаждаться обеими группами. Это две группы. Мы разные, и я очень горжусь тем, как мы звучим, потому что я всегда так звучал и хотел звучать. Так что группы разные. Мы разные люди, разные сущности, так что это хорошо. Потому что две группы могут давать больше концертов, создавать больше музыки. Нет никакого конфликта, и не должно быть.



Я знаю, что многие фанаты смотрят на KK'S PRIEST свысока, потому что называют нас трибьют-группой, а я отвечаю: "Я написал эти песни. Конечно, я имею право играть свои собственные песни где хочу и когда хочу". И я надеюсь, что люди будут благодарны, если я приеду в их маленький город и они смогут услышать, как я играю эти песни после стольких лет.



Посмотрим, что из этого выйдет. Но одно я знаю точно: ничто не вечно, и мы, ребята из далёкого прошлого, ходим по грани. Нам осталось совсем немного до того, как мы сгинем с лица планеты. Поэтому я хотел бы сказать фанатам: дайте нам шанс, наслаждайтесь нами, приходите, веселитесь, слушайте, как мы играем песни, и хорошо проводите время».



На вопрос о планах KK'S PRIEST на оставшуюся часть 2025 года он сказал:



«В этом году у меня много других дел. Я играю на чьём-то альбоме, я продюсирую альбом, но я также хочу записать новую пластинку. Я участвую в финальном шоу Ozzy в Бирмингеме в начале июля, в шоу BLACK SABBATH. Я выступаю там, играю с ребятами. Это очень интересно. Но я хочу создать новую пластинку, готовую к большому празднику в следующем году, продолжить отмечать юбилей альбома "Rocka Rolla", а также "Sad Wings Of Destiny"».



Возвращаясь к вопросу о способности KK'S PRIEST сосуществовать с JUDAS PRIEST, К. К. добавил:



«Несмотря на то, что мы две группы, мы оставляем за бортом много песен. Пытаться составить сет-лист очень сложно. Это безумие, но всё будет хорошо».







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