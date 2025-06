сегодня



STEVE SMITH об увольнении из JOURNEY



STEVE SMITH в интервью Go With Elmo Lovano вспомнил те времена, когда был уволен из группы вместе с басистом Ross Valory:



«Это был трудный период, потому что я был вписан в состав группы. Я не был второстепенным участником. Я был равноправным участником. Это было похоже на развод, и потом было много юридической работы, чтобы официально расстаться. Но, что интересно, я по-прежнему оставался частью корпорации JOURNEY. Так что, несмотря на то, что мы с Ross'ом покинули группу как гастролирующие участники, мы сохранили право собственности на торговую марку JOURNEY и [корпорацию JOURNEY] Nightmare Inc. И наши роялти продолжали поступать. Так что это была скорее работа над юридическими аспектами того, чтобы не быть частью гастрольного аспекта группы. Но это было тяжело. Я ходил к психотерапевту, чтобы разобраться со многими чувствами, связанными с тем, как тяжело было быть в группе в то время и как тяжело было ее покидать. Но для меня очень важна музыка.



Моя личность и мое поведение не были связаны с тем, что я был барабанщиком JOURNEY, что я был в JOURNEY. Это определенно было частью того, кем я был в то время, но это было не все. У меня были разные музыкальные сферы и группы, в которых я играл. И это в какой-то мере спасло меня эмоционально. Я мог играть с местными джазовыми парнями из Сан-Франциско или отправиться в турне, в конце концов, со STEPS AHEAD. И, действительно, моим первым шагом было участие в мастер-классах. Меня просили провести обучение практически все время, пока я был с JOURNEY, но у меня не было времени на это. Поэтому первое, что я сделал, это сообщил Sonor и Zildjian, что я могу участвовать в мастер-классах. В итоге в конце 85-го, а затем и в 86-м я провел много занятий, что, собственно, и привело меня к игре на барабанах в STEPS AHEAD... Это был сложный переходный год, но я не собирался позволить ему остановить меня или отвлечь от моих представлений о том, кем я хочу быть как музыкант.



Я считаю, что у групп есть некая творческая дуга, начало, середина и конец. И это вполне естественно для творческого периода — и JOURNEY является хорошим примером этому. Я к тому, что основной объем работы JOURNEY пришелся на период, скажем, с 77-го по 85-й. И даже сейчас группа играет именно эту музыку, несмотря на то, что продолжает выпускать альбомы. Музыка, которая выдерживает испытание временем, была создана именно в этот период. У многих групп есть такая творческая дуга, и совершенно естественно, что у нее есть начало, середина и конец. И, конечно, один из самых ярких примеров — THE BEATLES. Они не продолжали идти и идти. Они шли до тех пор, пока не закончили. А потом отдельные музыканты разошлись и занялись своими делами. И я ощущаю, что это следующий шаг. Если ты развивающийся музыкант, у тебя есть опыт работы в группе, и в ней ты многому научился. Это было похоже на окончание школы. Это было похоже на получение докторской степени в музыкальном бизнесе. Но потом я захотел продолжить и сосредоточиться на собственном творчестве. И мне кажется, что это вполне правильный путь в жизни и в музыке».







