LAST IN LINE работают над новым материалом



В рамках визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk" Vivian Campbell подтвердил, что LAST IN LINE работают над новым материалом:



«У нас не особо много активностей. Ничего особенного не происходит. Наше последнее выступление состоялось в первую неделю мая прошлого года на фестивале M3 в Балтиморе. Сразу после этого я отправился в турне с LEPPARD на всё лето, и сразу после летнего тура с LEPPARD я занялся пересадкой костного мозга], химиотерапией и прочим. Так что это в основном моя вина в том, что мы не сделали больше. Мне приходится составлять расписание, чтобы мы снова начали работать.



Но если коротко, то мы, скорее всего, ничего не будем делать в этом году. Мы работаем над новой пластинкой. На самом деле мы написали песни так давно, что я уже практически забыл их, но у нас есть альбом. У нас есть четыре мастер-трека, над которыми мы сейчас работаем. И мяч на моей стороне. Я должен сыграть на гитаре на этих треках. Пока что я сделал только одну композицию. Так что как только эти четыре трека будут доделаны, мы, вероятно, выпустим их. Мы сочинили целый альбом музыки, но я не уверен, что мы выпустим этот материал одним альбомом. Возможно, мы выпустим всё по частям, потому что когда ты выпускаешь пластинку, у неё короткий срок жизни в наши дни. Так что, возможно, нам будет выгоднее выпускать по два, три или четыре трека за раз. И, надеюсь, в следующем году мы снова начнём давать концерты. Но с момента нашего последнего выступления прошло много времени. Мы потеряли нашего тур-менеджера. Это не похоже на DEF LEPPARD. Мы путешествуем в спринтерских фургонах, и у нас один роуди. Его звали Марк Вебер, и, к сожалению, он скончался в июле прошлого года. Так что в следующий раз, когда мы поедем играть, мы будем играть без Марка.



С LAST IN LINE было нелегко, так как из группы ушли люди. Мы потеряли оригинального басиста LAST IN LINE Джимми Бейна из-за рака накануне выхода нашего дебютного альбома. Три года назад мы потеряли нашего менеджера Стива Стренджа из-за рака. А теперь мы потеряли Марка. Но, несмотря на всё это, мне очень приятно играть на сцене с LAST IN LINE. Это тренирует мышцы, отвечающие за игру на гитаре. Это заставляет меня быть сосредоточенным, быть на высоте. И поездки тяжёлые, концерты один за другим, пять или шесть часов каждый день в спринтерском фургоне, бутерброды с сыром, никакого сна, но когда мы на сцене, я заряжаюсь энергией, когда играю. Это перезаряжает мои батарейки. А когда я возвращаюсь в DEF LEPPARD, я чувствую себя уверенным в своей игре. Так что я бы хотел вернуться к этому. Я скучаю по этому, если честно. И новая музыка тоже появится».







